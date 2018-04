Rafael Fuentes no descarta pelear con Daniel Pérez por ser cabeza de lista en 2019

Los aspirantes a liderar las distintas candidaturas socialistas para las elecciones municipales de 2019 ya conocen la propuesta que ha elaborado la dirección del PSOE-A. Los cabezas de lista en los municipios con más de 20.000 habitantes se conocerán antes del verano. Las primarias, en aquellas ciudades en las que se entre en disputa, se celebrarán el 17 de junio. Un proceso que se verá influido por un cambio sustancial en el método para elegir a los futuros candidatos: la rebaja del 20 al 5 por ciento en los avales necesarios. En la capital, el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, se presentará como candidato a la alcaldía y es probable que tenga que disputarse el puesto de cabeza de lista con algún compañero de su partido. El nombre con más posibilidades de plantear batalla es el de Rafael Fuentes. Quien ya fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga en 2008, confirmó a este periódico que es algo que no descarta y que la posibilidad se está empezando a analizar en estos momentos.

Fuentes ya ha demostrado que no rehuye al cuerpo a cuerpo. Cabe recordar que el año pasado le peleó la secretaría general al actual líder del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Si decide dar el paso, Fuentes partiría, de entrada, con unas posibilidades muy reducidas si se tiene en cuenta que Pérez cuenta con el apoyo directo de la dirección provincial y, al contrario que Fuentes, ocupa un sillón en la actual ejecutiva. De hecho, no son pocos los cargos que en privado aseguran que Pérez es el elegido para ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Málaga. No es algo que se haya confirmado de manera oficial, pero dentro del partido hablan de que «Pérez lleva mucho tiempo preparándose para este momento».

Desde que relevó a Mari Carmen Sánchez como portavoz, ha puesto un empeño notorio en aumentar su exposición con el fin de elevar su grado de conocimiento entre los malagueños. Aunque nadie en el partido lo exprese de puertas para fuera, el hecho de celebrar unas primarias en la capital no es algo que genere euforia, todo lo contrario. Se considera como un periplo innecesario en relación al poco éxito que se le augura a cualquier candidato alternativo a Pérez. Fuentes, por su parte, insiste en que lo deseable sería que el futuro candidato del PSOE salga de un proceso de primarias: «Es lo más democrático». Sobre los tiempos, asegura que aunque los plazos apremien, «no hay que caer en la precipitación» y alude a que en los próximos días se afrontará «una reflexión rigurosa y consolidada en torno a este asunto».

Capitales de la provincia

Abriendo el mapa de la provincia, se da por hecho que repitan como candidatos los actuales alcaldes que tiene el PSOE. Sería el caso de José Ortiz en Torremolinos, Víctor Navas en Benalmádena y de Antonio Moreno Ferrer en Vélez-Málaga. En Marbella todo apunta a José Bernal, que tratará de recuperar la alcaldía de Marbella a Ángeles Muñoz. No se prevé, por lo tanto, la celebración de unas primarias. En Fuengirola, sí puede haber una disputa. El candidato saldrá entre Carmen Segura, la secretaria general, y el actual portavoz en el Ayuntamiento, José Manuel Serrato. Fuentes del partido aseguran que en Antequera todo apunta a que se llegará a un acuerdo para evitar unas primarias. Los nombres que están sobre la mesa son los del secretario general, Francisco Calderón, el del portavoz, Javier Duque, el de la concejala Deborah León y, también, del diputado Manuel Chicón. En Ronda sí se esperan fricciones. Isabel Aguilera arrebató el liderazgo del PSOE a la actual alcaldesa, Teresa Valdenebro. En este caso, para que Aguilera pueda disputarle la candidatura a Valdenebro, tiene que conseguir que lo solicite la mitad más uno de la agrupación de Ronda. Un requisito indispensable al ser Valdenebro la actual alcaldesa.