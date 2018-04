Bendodo contesta a Al-Thani: "Ofrecimos patrocinar al Málaga y nunca obtuvimos respuesta"

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se ha referido esta mañana en rueda de prensa a la entrevista ofrecida por el propietario del Málaga C.F, Abdullah Bin Nasser Al Thani, y en la que señala una falta de apoyo hacia el club por parte del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación, asegurando que la situación dibujada por él "no es cierta". Sobre la falta de apoyos por parte de la institución provincial, Bendodo ha asegurado que se le puso sobre la posibilidad de un patrocinio, pero que la propiedad del club nunca respondió a ese ofrecimiento: "Tuvimos una reunión en mi despacho hace algún tiempo. Nosotros ofrecimos la posibilidad de patrocinar al Málaga C.F. a través de la marca de Sabor a Málaga y a través de la marca Costa del Sol, en segunda instancia, con unos 200.000 euros. Nunca obtuvimos una respuesta por parte de ellos". El encuentro al que se ha referido Bendodo se celebró el pasado 13 de mayo de 2016, y contó, también, con la presencia del hijo de Al Thani.

Por otra parte, Bendodo también ha recordado que la administración que preside ya ofrece contrapartidas al Málaga C.F., al cederle de manera gratuita La Rosaleda para su uso. "No se le cobra ningún tipo de alquiler por parte de ninguna administración", ha abundado Bendodo. En relación a las declaraciones expresadas por Al-Thani, el presidente de la Diputación también ha señalado que su actitud no corresponde a lo que espera la afición del Málaga de él: "Yo creo que cortinas de humo no es lo que espera la afición. La afición espera compromiso y las administraciones siempre hemos defendido el nuestro con el Málaga C.F.".