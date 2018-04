Bendodo abre la puerta a dejar la Diputación en la próxima legislatura

El destino de Elías Bendodo a partir de la próxima legislatura es uno de los asuntos que más interés despierta a nivel político. El actual presidente de la Diputación de Málaga se había barajado como el relevo natural del actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aunque esta variable se cayó, al menos a corto plazo, con el anunció de éste de repetir como cabeza de lista del PP en la capital en 2019. Desde entonces, Bendodo se ha movido en la ambigüedad, cada vez que ha sido interpelado sobre su propio horizonte, marcado, en todo momento, por su defensa de la limitación de mandatos a ocho años. En estos momentos, Bendodo se encuentra en su segundo mandato. Una postura que volvió a defender este jueves, abriendo la puerta a la posibilidad de dejar la Diputación en la próxima legislatura, independientemente de si el PP es capaz de retener la institución provincial o no. En unas declaraciones efectuadas en el programa Con Acento Andaluz de Ondaluz, Bendodo volvió a defender que «ocho años son suficientes para llevar a cabo un proyecto político».

El también presidente del PP de Málaga dejó claro que se trata de una postura personal y que no busca imponer a nadie dentro del partido. «Es mi opinión personal y así lo digo dentro de mi partido. Pero no se la impongo a mi partido, ni en Málaga ni en Andalucía. El alcalde de Málaga y otros alcaldes piensan que su proyecto tiene que tener más tiempo. Este partido no es una religión, digamos rígida», dijo.

Si dependiera de la voluntad de sus compañeros de filas, Bendodo debería lanzarse a un tercer mandato. Como ya hizo en anteriores ocasiones, el presidente de la Diputación dejó caer que es algo que «me están pidiendo en mi partido». Desde que De la Torre anunciara su intención de continuar, ese es el mensaje que han ido secundando en las últimas semanas los alcaldes del PP en la provincia y los cuadros del partido.

Queda todavía más de un año para que se celebren las elecciones locales, que serán en junio de 2019 y las circunstancias pueden cambiar. En todo caso, Bendodo insistió en que a día de hoy, «mi idea son los ocho años». «Creo que un político, al final, el principal patrimonio que tiene es su palabra. Pero no por la palabra, por la convicción», añadió. En el caso de cumplir, finalmente, con su palabra, Bendodo no descarta dar el salto a la política regional de la mano del presidente del PP-A, Juanma Moreno. «Estoy a su disposición», aseguró. Las elecciones andaluzas se celebrarán, como muy tarde, en marzo. Así que Bendodo sabrá antes de llegar a las locales si esa posibilidad es viable o no.