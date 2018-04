"Es un camino duro y hay que saber moverse en la incertidumbre"

Durante 16 años trabajó en un medio de comunicación local pero las ganas de hacer algo por su cuenta rondaban por su cabeza. Tras un proyecto que tuvo que cerrar, a sus 42 años esta madre de tres hijos comenzó una nueva aventura - El Centre Pompidou acogerá la jornada eWoman Málaga el próximo 26 de abril

El 26 de abril llega a Málaga de la mano de Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga, eWoman Málaga, un evento cuyo objetivo es servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de las mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y su liderazgo en el entorno digital y tecnológico. Se realizará en el Centre Pompidou a partir de las 9.30 horas y hasta las 13.00 horas. Ana Porras, directora de yosoymujer.es es una de las ponentes.

Para los que no lo sepan aún, ¿qué es yosoymujer.es?

Un medio de comunicación digital especializado que centra sus contenidos en la Costa del Sol. El proyecto nació en torno a la necesidad de darle visibilidad a mujeres de la provincia que a pesar de las dificultades han conseguido seguir adelante tanto en su vida personal como profesional. Mujeres que nos sirvan de modelo al resto, de anclaje y de ejemplo para saber que si ellas han podido, nosotras también podemos. Yo Soy Mujer está muy enfocada en darle contenidos interesantes también a esas mujeres. Desde Salud y belleza, a contenidos que les ayuden a mejorar como profesionales en el apartado de Empresa, o como personas en los artículos de Crecimiento Personal, en el que contamos con la colaboración de expertos y psicólogos. Tenemos también la parte más social en Eventos. A todos nos gusta ver qué fiestas hay y quién ha ido. Y aunque se llame Yo Soy Mujer todos los contenidos son también interesantes para ellos. El 27 % de nuestros lectores son hombres.

Antes de su proyecto trabajaba en el ámbito de la comunicación, ¿ de dónde nace esa necesidad de emprender?

Hubo un momento que necesitaba sacar adelante un proyecto propio. Cuando alguien me contaba que había emprendido o que iba a emprender un cosquilleo me recorría el cuerpo y me sorprendía dándole ideas, contactos, supe que quería vivir esa experiencia. Trabajar en un medio de comunicación, y más siendo municipal, a veces deja poco espacio a la creatividad y yo necesitaba sacar lo que llevaba dentro. Asumí una franquicia que se llamaba Mujer Innovadora, era una revista de distribución gratuita que salía cada dos meses. Durante tres años lo compaginé con mi trabajo. Fueron tres años muy duros, de acabar a las 2 y las 3 de la mañana con el ordenador, irme por la mañana a la tele a trabajar, repartir revistas, contactar con clientes, escribir artículos... Me daba mucha energía pero en 2011 tuve que cerrarlo. Hay una empresaria que valoro mucho, Alicia Serrano, dueña de Safa Motor, que en aquel momento me dijo: «La deuda con la que te has quedado es lo que te hubiese costado un máster, y posiblemente no hubieses aprendido tanto». Y con aquello me quedé y con las ganas de volver a intentarlo, pero esta vez con todas las posibilidades que da el entorno digital. Tuvieron que pasar 5 años.

¿Cuáles eran las principales barreras que impedían llevarlo a cabo?

La falta de dinero. Tenía un sueldo fijo y además el mismo año que cerré la revista en papel me divorcié siendo madre de tres hijos. Pasaban los años y le seguí dando forma en la cabeza hasta que conocí al que es ahora mi marido. Es publicista y diseñador gráfico. Tenía y tiene mucho talento pero estaba en un proyecto equivocado. Le animé a montar una agencia de publicidad. En menos de dos años estaba muy posicionado y entonces fue él el que me animó a dejarlo todo y montar este proyecto. Sin su apoyo no hubiese podido. Dejé mi trabajo y ese mismo día lancé la parte de la editorial de la web a ver cómo reaccionaba la gente.

¿En qué momento se encuentra actualmente yosoymujer.es?

En un momento de crecimiento empresarial, de consolidación, aunque en este mundo hay que estar siempre innovando e inventando.

Después de casi dos años de andadura, ¿cuáles son los contenidos que más demandan los lectores?

Hay veces que he publicado cosas que tardas una hora y media en escribir y maquetar y revientas las visitas de la página y hay veces que estás 18 horas dedicada a una entrevista y no tiene apenas repercusión. Depende de tantas cosas que no sabría decirte. No sé que le gusta a cada uno de los 23.000 lectores que tenemos al mes, así que me centro en contenidos que me gustaría leer a mí. Como tengo tan poco tiempo, que creo que es lo que nos pasa a la mayoría, cuando leo algo quiero que me aporte.

¿Qué te gustaría incorporar?

Personal, una estructura propia. Poder llegar a dar visibilidad a todo el tejido asociativo con fines benéficos que tenemos en la provincia. Cenas con Chispitas, por ejemplo, era algo que tenía en mente desde el principio de este proyecto y que puse en marcha en noviembre del año pasado de la mano de Dani García. Y Business&Brunch también era algo que tenía en mente y que vio la luz en febrero de mano de Cervezas Victoria.

Estamos en un momento clave para la mujer, ¿cómo cree que van a ser los próximos años?

Percibo que frente a los movimientos feministas que últimamente están haciendo tanto ruido, y que rozan el hembrismo, hay cada vez un mayor número de mujeres que nos hemos dado cuenta de que ni somos iguales ni queremos serlo. Mujeres que hemos dejado el victimismo a un lado y que por encima de las dificultades nos centramos en hacer nuestro camino. Cada vez más, las mujeres somos conscientes de que no queremos renunciar a aspectos relacionados con nuestra esencia de mujer sólo por llegar a lo más alto en el mundo empresarial.

Si una mujer quisiera emprender o tomar un rumbo diferente al que lleva, ¿qué le diría?

Le diría que haga lo que sienta, que escuche sus verdaderos deseos. Es un camino duro muchas veces, tienes que aprender a moverte en la incertidumbre, no tienes jefes pero tienes clientes, y evidentemente supone esfuerzo, y sacrificio.

¿Qué piensa de este tipo de eventos como eWoman?

Me parecen muy interesantes desde el punto en el que sirven para inspirar a otras personas, y me gustan más porque aunque las ponentes somos todas mujeres el evento está abierto a la participación de los hombres. Supongo que habrá un día en el que todo esto se normalizará.