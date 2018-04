El Club de Leones Málaga Gibralfaro celebrará este viernes una fiesta solidaria

El Club de Leones Málaga Gibralfaro celebra este próximo viernes, 13 de abril el centenario de Lions Club International con la fiesta solidaria Born in the USA a beneficio de Cudeca y Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec). En concreto, la cita será a partir de las 20.30 horas en el Castillo de Santa Catalina. Así, según informaron en un comunicado, tras la acogida de su primer evento, Be Italia, los leones del Málaga Gibralfaro repiten el formato de fiesta solidaria-temática y en esta ocasión el país escogido es Estados Unidos. Se trata también de un guiño al lugar de origen del International Lions Club, la organización más grande de clubes de servicio del mundo, que este año celebra su centenario. La recaudación de la fiesta solidaria irá destinada a Cudeca y Fmaec.

Born in the USA ha sido concebida como una fiesta temática, con sorpresas y cuya recaudación se destinará a las dos citadas entidades «que llevan años arrojando un rayo de luz a las familias malagueñas afectadas por esta terrible enfermedad». Con esta iniciativa, el Club de Leones Málaga Gibralfaro hace suyo el propósito esencial de una de estas organizaciones y pretende ayudar con su iniciativa a «añadir vida a los días» de estos enfermos, ayudando con su recaudación a cuidarles de una «forma especial».



Un recorrido por EEUU

El evento busca transportar al asistente a diferentes etapas, estilos y lugares de Estados Unidos. Desde lo más country al charleston, pasando por el glamour de Hollywood. Gastronomía, moda, cócteles, música y motor son algunas de las claves de Born in the USA.

Los leones del Málaga Gibralfaro vuelven a apostar por un concepto lúdico de recaudación de fondos, porque la solidaridad no está reñida con la diversión.

Para ello han organizado «una fiesta fresca y divertida, con numerosas sorpresas». «No se trata simplemente de pedir dinero para una causa. El concepto es más bien el de divertirse al tiempo que ayudas a aquéllos que más lo necesitan», incidieron.