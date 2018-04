Los bomberos denuncian que el retén de Semana Santa no tenía un plan de emergencia

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga ha denunciado una vez más el plan de trabajo que han afrontado durante la pasada Semana Santa. La organización, que ha preferido no sacar el tema antes para no alterar el desarrollo de la misma, asegura que el retén que cada año se sitúa en la plaza de la Marina no ha contado con ningún plan de emergencia. Ni siquiera el de feria, como otros años ha ocurrido sin que ambos eventos tengan nada que ver. Como ya denunciaran en ejercicios anteriores, el sindicato ha remitido al alcalde un escrito firmado el pasado 6 de abril en el que tildan de «surrealista» el hecho de que el Área de Seguridad haga un «corta y pega» con el plan de la feria, aunque en este caso no les han trasladado ni ese plan.

El SAB le recuerda al regidor que durante la Semana Santa las calles se ocupan con sillas, tronos y mobiliario que «dificulta seriamente el paso de nuestros vehículos independientemente de las aglomeraciones de gente que se acumula en las mismas». El documento insta a elaborar un plan y ponerlo a disposición de los agentes para que conozcan los peligros potenciales, pasillos de evacuación, hidrantes disponibles, etc.

En el caso de existir un plan específico de Semana Santa, el SAB asegura que los bomberos no han tenido acceso al mismo, recordando además que los horarios del retén y del paso de muchas cofradías por el recorrido oficial no coinciden desde hace años. Esa situación, según el escrito, se dio el Domingo de Ramos, el Miércoles, el Jueves y el Viernes Santo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga anunció ayer que se había reunido con los sindicatos de los bomberos para informarles sobre algunas mejoras en el cuerpo gracias a inversiones que cifran en dos millones de euros para este año, cantidad que supera en 242.547 euros lo que el Consistorio ingresará este año por la tasa de mantenimiento y prestación de los servicios de Extinción de Incendios, Salvamento, Prevención y Emergencias (Unespa). En el encuentro, en el que estuvieron el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde; el concejal de Seguridad, Mario Cortés; el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Juan Cassá; el director de Personal y Seguridad, Carlos Cambronero, y el jefe de Bomberos, José Cruz, se abordaron los tres aspectos fundamentales en los que está abierta la negociación con los bomberos. Sobre la elaboración de un nuevo Reglamento, los concejales trasmitieron su disposición para analizar y a estudiar en profundidad los planteamientos realizados por algunos sindicatos siempre que las cuestiones que sean objeto de convenio colectivo se aborden en el seno de la mesa de negociación establecida para dicho convenio. Sobre el estado de la plantilla, el Ayuntamiento aseguró que el cuerpo ha experimentado un crecimiento progresivo de la plantilla pasando de los 229 efectivos en 2000 a los 294 en el ejercicio de 2017. En el capítulo de las inversiones, el Consistorio aseguró que el Cuerpo contará con una dotación presupuestaria para inversiones que asciende a cerca de dos millones de euros (1.997.131,28 euros).