Piden 5 años a un camarero por apoderarse datos de una clienta para estafar

Un camarero se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y seis meses de prisión por apoderarse de los datos de la tarjeta de una clienta para cometer un delito continuado de estafa jugando al póker on line.

El procesado se sentará en el banquillo de los acusados por un delito continuado y agravado de estafa, en concurso ideal-medial de usurpación de estado civil, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

El ministerio público considera que el acusado "aprovechando las relaciones de confianza generadas por su trabajo de camarero" en un centro comercial de Málaga copió a diversos clientes el número y demás datos de sus tarjetas de crédito cuando hacían los pagos de sus consumiciones.

Con ánimo de lucro, el 9 de enero de 2015, se trasladó al domicilio de un amigo suyo para acceder al ordenador del padre de éste y se registró como usuario en una página de apuestas.

El fiscal mantiene que presuntamente inició una partida on line en la que su contrincante era su amigo (aunque éste no sabía nada) y tras hacerlo perder adrede, se apoderó del dinero que había puesto en una cuenta asociada a la tarjeta clonada para intentar no dejar rastro.

Además de la pena de prisión, el ministerio público pide diez meses de multa a razón de quince euros diarios y que indemnice a la empresa de juego con 448 euros, el dinero ilícitamente transferido.

El juicio está previsto que se celebre el próximo miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, según han informado a Efe fuentes judiciales.