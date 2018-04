"Somos capaces de llegar donde queramos, el trabajo es la clave"

La aplicación que genera diariamente 3.000 millones de fotografías y que ha revolucionado el mundo de las instantáneas - Asegura que perseguir los sueños es una de las claves para alcanzar aquello que cada uno anhela

Dedicada al marketing digital, su trayectoria profesional ha estado ligada en los últimos años a proyectos de innovación tecnológica y espera continuar en ese sector. El próximo jueves, 26 de abril, estará en el evento eWoman que celebra La Opinión de Málaga en el Centre Pompidou y para el que podrá adquirir su entrada en Ticketea.

Para los que no lo sepan aún, ¿qué es Snapchat?

Snapchat es una aplicación creada por Snap Inc. Más de 187 millones de personas usan Snapchat todos los días para enviar fotos y vídeos a familiares y amigos, ver historias y explorar contenido de las principales editoriales y de todo el mundo. Snapchat se abre a la cámara, para invitar a las personas a ser creativas y hablar con imágenes, y sus usuarios son muy activos. En promedio, los usuarios pasan más de 30 minutos en la aplicación cada día. En promedio, los usuarios crean más de 20 capturas por día.En promedio, más del 60% de los usuarios diarios crean Snaps todos los días. Se crean más de 3.000 millones de instantáneas por día.

¿En qué consisten sus funciones en el día a día?

Como Country Manager de IMS Europe, mi función principal es el desarrollo del negocio de IMS en Europe,

IMS Internet Media Services (IMS), una subsidiaria de Sony Pictures Television Networks, es una empresa líder en comunicaciones digitales y marketing que construye sociedades con negocios en rápido desarrollo que buscan expandir su mercado globalmente. IMS ayuda a las marcas a alcanzar nuevos niveles de atracción y crecer a nivel mundial a través de su ecosistema único de alianzas comerciales, soluciones creativas y de contenido, y servicios de inversión y administración de medios. IMS.

Lidero los equipos de ventas y operaciones en España, Portugal, Italia y Polonia y el desarrollo del negocio publicitario de Snapchat en esos países, ofreciendo estrategias y soluciones publicitarias en Snapchat adaptadas a las marcas líderes en España y agencias de medios.

¿Se imaginaba trabajando en un sector tan emergente?

Cuando empecé no existía este tipo de plataformas pero por suerte y casualidades de la vida empecé en el entorno digital. Veía que el futuro estaba en el entorno digital aunque no imaginaba que llegara al punto en el que está pero todos los pasos que he dado me han llevado aquí.Comencé en el primer buscador de habla española y lidere el portal de empleo trabajos.com. Después me llamaron de Yahoo y allí estuve casi cinco años como directora de cuentas y en Yahoo Estudios. Ahí fue el paso de la revolución social media de Facebook, Twitter y formé parte de Twitter donde abordé la relación con los medios de comunicación, deportivos y su estrategia de comunicación. Me vino la oportunidad de trabajar con el Grupo Prisa y lideré la estrategia de vídeo de todo el grupo.

El siguiente fue donde estoy. No lo imaginaba, no, pero tiene lógica. Hay mucho trabajo detrás para llegar a mis metas.

Por su experiencia, ¿hay igualdad de presencia de hombres y mujeres en este sector?

Por lo que he vivido no he visto diferencias. Dentro del sector tecnológico, en la publicidad hay muchas mujeres pero depende de las posiciones. En ingeniería y desarrollo hay más hombre pero es por los intereses. Siempre me he sentido valorada por mi trabajo, no he notado síntoma de por ser mujer no puedo llegar aquí, siempre ha sido independiente al género.

¿Cómo visualiza su futuro en términos laborales?

No soy una persona que piense a largo plazo y es muy difícil predecir qué va a pasar tecnológicamente. Son campos en continua innovación. Abrir una nueva marca en el mercado me encantaría, mi ilusión es seguir siendo parte del futuro tecnológico de España o marcas locales que sean punteras en lo tecnológico. Si sigo

soñando viajar, la moda y poder unirlo; sería lo perfecto.

«Nunca dejes de soñar» es el título de su ponencia en el encuentro eWoman, ¿qué vamos a escuchar?

Hablo de mi trayectoria y lo que me ha acompañado siempre. Soy una persona muy soñadora pero con los pies en la tierra. Cualquier persona es capaz de soñar y luchando somos capaces de llegar donde queramos el trabajo es la clave y mantener, además de mantener los pies en equilibrio y que nadie nos frene en intentar hacer lo que queramos.

¿Qué le diría a aquellas mujeres que quieren dar un cambio a su vida profesional?

Cuando uno hace lo que quiere o lo que puede, nunca se va arrepentir. Pelearlo va a permitir que lo hayas intentado así que no dejemos de intentar las cosas y que sigamos teniendo sueños. Esa es la clave, no perder la esperanza en hacer algo por ti mismo y que nadie te frene a luchar por lo que quiere siempre con los pies en la tierra.

¿Qué le parece este tipo de encuentros en los que mujeres de diversos sectores detallan sus experiencias?

Nunca he estado como ponente para trata mi trayectoria pero sí para abordar algún producto. Ayuda mucho y crea motivación escuchar diversos puntos de vista. Nadie tiene la verdad absoluta. Solo si una persona encuentra fuerza o motivación es ya interesante. Yo he asistido y he cogido ideas y me ha ayudado a dar pasos y aprender.