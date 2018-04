Cientos de jubilados salen de nuevo a las calles en defensa de las pensiones

Esta mañana la Plaza de la Constitución ha reunido a cientos de jubilados malagueños que han salido a las calles en defensa de unas pensiones dignas. Al grito de "viva la lucha de las pensiones", los manifestantes sacudían la plaza donde estaban presentes diversos representantes de asociaciones, como Mari Cruz Mariscal, del FOAM, y partidos políticos, como el delegado andaluz, José Luis Ruiz Espejo, así como de los sindicatos de UGT, Ramón Sánchez, y de CCOO, Fernando Muñoz. Además, también ha estado presente el colectivo Yayos Flauta, el colectivo No más precariedad y a la plataforma de Mujeres de Málaga.

"Nos manifestamos por unas pensiones dignas con la finalidad de que el Gobierno rectifique y nos garantice la revalorización de las pensiones. La subida de estas pensiones ha sido insignificante. Si miramos la inflación y el IPC están perdiendo mucho dinero", expresaba el secretario general de UGT Málaga, Ramón Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha destacado que la subida del 0,25 es "una porquería" y ha calificado la misma como "una vergüenza que no da para vivir dignamente". "Estamos hartos de que el Gobierno intente cargar la recuperación económica del país sobre las espaldas de los pensionistas. Queremos que el Gobierno vuelva con los interlocutores sociales y si hay que hacer alguna reforma, debe hacerse con el consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad", ha destacado Sánchez.

La delegada territorial de la Federación que vela por los derechos e intereses de las personas mayores en Andalucía (FOAM), ha señalado durante el encuentro que "con estas pensiones nadie va a poder mantenerse en el futuro". "El gobierno dice a todo el mundo que se haga un plan de pensiones privado. No es casualidad, esto proviene de una directiva europea contra la que tenemos que luchar todos para que se derogue", ha expresado.

Asimismo, a querido destacar la situación de las mujeres pensionistas así como la de las viudas, a las que considera que el Gobierno "está engañando" ya que ellas deben "cobrar el 57% de la base reguladora" y "están cobrando el 52%". "Encima ahora, el Gobierno les ofrece el 54%. Todo esto es un engaño".

Por su parte, el secretario general del sindicato CCOO, Fernando Muñoz ha apuntado que las mujeres son quienes están "en peores condiciones". "Sois las que peor lo están pasando, tenéis las pensiones más bajas. Se calcula que en Málaga hay un 31,5% de brecha salarial en las pensiones de las mujeres, sin contar con aquellas que trabajan día a día y que no tendrán derecho a una pensión digna por sus condiciones de trabajo", ha explicado Muñoz.

Además, Muñoz ha declarado que "las pensiones no son ayudas sociales como no quieren hacer creer, es un salario diferido que hemos ido aportando día tras día con nuestro trabajo y esfuerzo". En este sentido, también ha querido incidir en las soluciones que el Gobierno ha prometido a este colectivo. "Es falso cuando dicen que aumentarán las pensiones de la viudedad, solo van a subir un 25% y solo para unos pocos. No hay subida de pensiones para la mayoría, no hay revalorización de las pensiones, por eso estamos aquí".

No sólo Málaga ha sido sede de esta manifestación sino que en el resto de España también se han reunido los jubilados de provincias como Madrid, Barcelona, Granada o Córdoba para rechazar la situación actual, la subida del 0,25% y reclamar al Gobierno una mejora de las pensiones que asegure un futuro "para todos".