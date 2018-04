"Incorporar Cabify en Málaga requería un cambio de mentalidad"

A sus 28 años, esta malagueña formada en marketing y eventos y dedicada al mundo del turismo, tras pasar por diversas ciudades europeas y Nueva York, reconoce que nunca imaginó que se dedicaría a un sector cien por cien digital e innovador - Es una de las ponentes del encuentro eWoman que celebrará La Opinión de Málaga el próximo 26 de abril

Para los que aún no lo conocen, ¿qué es Cabify?

Cabify es una aplicación a través de la cual se puede pedir un transporte de manera cómoda, fácil, sencilla y al alcance de todo el mundo.

¿Cómo logró entrar en la empresa?

Vi un puesto de asistente de márketing para Málaga, opté y al tiempo me llamaron para la entrevista. Pasé las cinco entrevistas que me hicieron y me cogieron como asistente. Fue un proceso de selección como cualquiera y ahora mismo soy marketing manager de Málaga y Sevilla que son las dos provincias en las que estamos en Andalucía. Mi día a día consiste en dar a conocer Cabify y para aquellos que ya lo conocen, trabajar en campañas de retención on y off line. Mantenerlo, fidelizarlo y además, hacer los presupuestos anuales y mensuales de marketing o acudir a eventos corporativos y privados.

¿Cuáles son las perspectivas?

Para Andalucía es crecer. Aumentar la flota y crecer en número de usuarios. No tenemos pensado abrir en otra ciudad.

Hace unos años Cabify ni existía, ¿se imaginaba trabajando en una empresa de este sector?

Para nada me lo imaginaba. Rompió mis esquemas con respecto a lo que quería dedicarme laboralmente. Yo vengo de la dirección de hotel, campos de golf y el turismo. Me especialicé en eventos y marketing y todo ha sido enfocado al turismo. No me imaginaba en un sector totalmente digital, una aplicación enfocada a un servicio.

¿Qué le ha aportado a nivel laboral y personal formar parte de Cabify?

A nivel laboral muchísimo. Aunque Cabify es una empresa consolidada que lleva seis años, yo entré para hacer el lanzamiento en una ciudad y viví la esencia start up. La he visto crecer y evolucionar y he adquirido conocimientos de crecimiento de una empresa, sin ser mía, de liderazgo, he aprendido a trabajar en equipo porque, al ser algo tan nuevo teníamos que alinearnos todos los departamentos y aportar en todas las áreas. Después, a nivel personal también me ha aportado mucho y me he superado a mí misma al ver que soy capaz de dar a conocer una empresa nueva. Era algo complicado en Málaga para cambiar la mentalidad de bajar la aplicación o ver que el método de pago no es dinero. Es divertido.

¿Cuál cree que ha sido la clave para llegar ahí?

Constancia, trabajar muy duro y seguir estudiando. Seguir formándome porque el mundo digital siempre cambia y es muy nuevo, aunque tengo bases del marketing, ahora estudio un máster de marketing digital para estar al día y buscar las mejores herramientas para hacer las mejores campañas.

¿Cómo ha sido el lanzamiento de la aplicación en Málaga?

Ha sido trabajar súper duro para dar a conocer a la empresa, hacer ver que es real contestando a todo. Nos veían como extranjeros, ilegales y nos comparaban con otras plataformas. Hemos tenido que ser muy cercanos, dar a conocer bien la empresa que es cien por cien española y todo el equipo de aquí es de Málaga. Hemos estado ahí al pie del cañón.

¿Qué le parece el tipo de eventos como eWoman que ofrece la visión de mujeres de diversos sectores?

Me encanta, son fantásticos. Se deberían hacer más a menudo, aunque yo me considero igualdad con todos mis compañeros. Pero muchas veces hay que recordar que el poder de la mujer en un entorno laboral ayuda muchísimo al crecimiento de la empresa. En Cabify somos 300 empleados y 149 somos mujeres. Estamos en todas las áreas; marketing, ventas, programación, diseño, conductoras...

¿Ha sentido en algún momento de su trayectoria diferencias con respecto al resto por ser mujer o joven?

Sí, lo he sentido en todos mis trabajos, pero no por ser mujer, sino por mi edad. El sector turístico es antiguo y clasista y yo, al ser la más joven del equipo, siempre he tenido que he mostrar un poco más mis capacidades, actitudes y aptitudes para enseñar que era capaz de hacer igual o más que otro.