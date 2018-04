CCOO pide sanciones a 44 hoteles de Málaga por no pagar a las ´kellys´ con arreglo al convenio

El sindicato provincial de CCOO de Servicios de Málaga ha instado este lunes a la Inspección de Trabajo a que levante acta de infracción de normas laborales y de Seguridad Social a 44 establecimientos hoteleros de la provincia "por tener externalizado el departamento de pisos y no aplicar el convenio provincial de hostelería, una vez que la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya es firme". El sindicato, que ya denunció ante la Inspección estos casos el pasado mes de septiembre (cuando la sentencia todavía no era firme), ha solicitado una reunión en este sentido con el jefe de este departamento en Málaga, Alfonso Conejo.

Según los datos del sindicato, esta sentencia afecta a 550 trabajadoras y 6.926 camas hoteleras. Por localidades, Málaga capital está a la cabeza con 17 establecimientos hoteleros, Fuengirola con 5, Benalmádena con 6, Mijas con 5, Marbella con 4, Torremolinos con 2, Nerja y Estepona con 2 cada uno y Rincón de la Victoria, con un establecimiento.

CCOO recuerda que con fecha 19 de abril de 2017, el TSJA dictó sentencia en base a lo dice el artículo 3 del Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga, donde se especifica "que las actividades desarrolladas por camareras de pisos, personal de restaurante, cocina y recepción, cualquiera que sea la empresa para la que presten sus servicios, les serán de aplicación las condiciones previstas en el presente convenio colectivo". La empresa multiservicios en el Hotel Vincci la Posada interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. "El alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso, por lo tanto confirma la sentencia del TSJ andaluz", comenta el sindicato.

CCOO de Servicios denuncia que "se utiliza a trabajadoras que desempeñan funciones de camarera de pisos sin que se les aplique el convenio de hostelería de Málaga, mientras la empresa les viene aplicando el convenio de empresas multiservicios, incumpliendo por tanto lo preceptuado en el artículo 3 del Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga".

La central sindical manifiesta que "con esta actitud de explotación laboral y de semi-esclavitud en pleno siglo XXI, las empresas vienen causando un grave perjuicio económico y social a las trabajadoras, ya que cuando se externaliza el servicios de una manera precaria y fraudulenta se paga el salario mínimo interprofesional de 825,53 euros brutos, incluidas las pagas extras, lo que supone un 51,77% menos que si se le aplicara el convenio sectorial".

Según sus cálculos, todo ello supone en términos anuales un ahorro para estas empresas de cerca de 5,5 millones de euros, "que lógicamente dejan de percibir estas trabajadoras subcontratadas en precario". A ello hay que añadir, añade, los puntos sociales del convenio provincial, ya que los convenios de empresa multiservicios tan solo tienen los mínimos del Estatuto de los Trabajadores.

"El objetivo de las empresas es no aplicar el Convenio Provincial de Hostelería, donde garantiza un salario bruto en un hotel de 4 estrellas, lo que supone 1.711 euros un 48,7% más, lo que supone un coste más de 825,53 euros que a una camarera que está externalizada. A ello tenemos que sumarle los puntos sociales que tiene el Convenio de Hostelería de Málaga como: los dos días de descanso, el pago de los festivos, el recargo de la IT, las mejoras de las licencias, día de asuntos propios, etc.. Estos puntos sociales no los contemplan los convenios de las empresas multiservicios", relata.

Para CCOO, la externalización del departamento de pisos supone un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que las trabajadoras cotizan por unos salarios inferiores a los que realmente corresponderían cotizar. La diferencia de cotización es de 500 euros menos dependiendo de la jornada contratada. A las trabajadoras también se les abona unos importes inferiores a los que les corresponderían percibir como consecuencia del trabajo que desempeñan.

"Esto supone anualmente que la Seguridad Social deja de ingresar más de 3 millones de euros, con las consecuencias negativa para las prestaciones de desempleo, IT y las futuras pensiones. Todo esto está ocurriendo en un contexto económico de una bonanza turística sin precedente. Además supone una competencia desleal para cientos de establecimientos hoteleros que cumplen con la legislación vigente en materia laboral", afirma.

Por lo tanto, CCOO solicita a la Inspección de Trabajo que, una vez que la sentencia de TJS es firme, y que ante las denuncias plateada en su día, se levante acta de infracción de normas laborales y de seguridad social contra estas empresas, efectúe investigación sobre los hechos denunciados y, previa su comprobación e incoación de la correspondiente acta de infracción, se dicte resolución que, sancionando a la empresa, se obligue a ésta a ajustarse a derecho y que se levante acta de liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y acta de infracción con propuestas de sanción económica contra la misma, por la aplicación de convenio o normas diferentes a las establecidas en el Convenio de Hostelería de Málaga por infracción de normas laborales y de seguridad social contra la citadas empresas, para que se obligue a éstas a ajustarse a derecho.