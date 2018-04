El nuevo objetivo de los jubilados serán "las pensiones individuales"

Un lunes más, los colectivos Yayos Flauta, junto con la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema público de Pensiones, se han concentrado frente al Ayuntamiento de Málaga para reclamar una mejora de las pensiones. Algunos de los presentes decían que llevan toda su vida saliendo a la calle a clamar, primero, por unos sueldos dignos, derechos laborales, y ahora, "peinando canas, por unas pensiones dignas".

En esta ocasión, los colectivos han anunciado que van a presentar en la moción, no solo del Ayuntamiento de Málaga, sino del resto de ayuntamientos del país, una moción para que se rechace la medida de la Unión Europea denominada Producto Paneuropeo de las Pensiones Individuales. En la lectura de su manifiesto, los colectivos apuntaban que éste, se presenta como un nuevo "peligro" que acecha a los jubilados.

"Tras esta medida se esconde un reglamento común para favorecer las pensiones privadas con dinero público a través de beneficios fiscales de los gobiernos para todos los países de la Unión Europea. Planes que se realizarán a través de entidades privadas como los bancos", ha señalado Antonia Corpas, una de las representantes del colectivo Yayos Flauta.

Para la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público y Yayos Flauta, la Unión Europea se "destapa" con esta medida, convirtiéndose "una vez más" en una "entidad internacional de promoción de mercados de capitales" y no "una Europa Social y de la ciudadanía". "Con esta medida, apuestan, claramente, por un empobrecimiento del sistema público de sesiones en favor de los planes privados que favorecerán a la población de mayor poder adquisitivo", han señalado a través de un comunicado.

Asimismo, durante la concentración, Corpas ha destacado que las "mal llamadas" reformas laborales de "PSOE y PP, en 2011 y 2013" han hecho que "los jubilados" tengan que salir a las calles y reivindicar "una subida de todas las pensiones, la brecha de genero en las pensiones, el abandono del copago en sanidad y la garantía de los suministros básicos para vivir".

Por su parte, la portavoz de Yayos Flauta y la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Marisa Martín, ha apuntado que los colectivos no sólo luchan por la subida "de tan solo un 0,25%". "Este no es nuestro único objetivo. No puede ser que nos subas a nosotros un 0,25% y a si mismos un 1,5%, eso es una provocación. Dinero hay, y en caso de que no lo haya que repartan la tarta entre todos, no solo entre ellos", recalcaba Martín.

Por otro lado, también ha incidido en la problemática que llevan acarreando desde hace varios años con respecto a la edad de jubilación. "Queremos que la jubilación sea a los 65 años. La señora Villalobos si que puede trabajar hasta esta edad porque porque tiene un trabajo que se lo permite. Sin embargo, los trabajadores normales, obreros no pueden", ha afirmado Martín.

De este modo, los colectivos tanto a nivel local como provincial autonómico y nacional, se han puesto de acuerdo para que en las próximas semanas, se presenten dichas mociones en contra de las medidas europeas. Asimismo, han señalado que continuarán, en la ciudad, manifestándose cada lunes como han hecho hasta el momento "hasta conseguir un futuro para todos y todas".