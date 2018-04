El colegio malagueño Divino Pastor obtiene el premio escolar de la ONCE

El colegio Divino Pastor de Málaga ha resultado ganador en la categoría C en la fase autonómica en la 34 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, gracias a un corto cinematográfico realizado por los alumnos de 3º de la ESO titulado "El mundo al revés". Miguel Ángel, el protagonista, hace frente a diversas situaciones en una escuela no inclusiva y rodeado de compañeros con diversas discapacidades con los que no puede comunicarse al no conocer la lengua de signos o no saber leer en braille. Con un tono humorístico, el corto audiovisual invita a todos a unirse a un cambio para desarrollar escuelas más inclusivas. El colegio malagueño comparte premio, además, con las escuelas Alfares y San Jorge de Sevilla y Palos de la Frontera (Huelva), respectivamente.

En la categoría A que engloba 3º y 4º de primaria, ha obtenido el premio un póster elaborado por los alumnos del colegio Alfares de Triana, en Sevilla, con el emblema "En nuestra clase tod@s aportamos algo especial porque... ¡Estamos len@s de capacidades!". Con envases reciclados de plástico, los niños de 4º de primaria han querido reflejar las diversidades sociales y capacidades de cada persona.

Por otro lado, en la categoría B, los niños de 6º de primaria del centro San Jorge en la localidad onubense de Palos de la Frontera, también han obtenido el premio autonómico con una composición con bolígrafos, rotuladores y lapiceros bajo el lema "¿Hay arcoiris en un sólo color? Somos diferentes, somos extraordinarios".

Estos centros educativos andaluces pasan ahora a una fase nacional cuya resolución será el próximo 11 de mayo. Los ganadores de la edición disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus "Revienta la escuela", con visitas, actividades culturales y talleres.

En esta 34 edición han participado 7.275 estudiantes de 96 centros educativos de Málaga, bajo la ayuda de 141 profesionales docentes. Este concurso de Grupo Social ONCE se convocó a nivel nacional, para todos los centros educativos públicos, concertados y privados, además de Educación Especial y Formación Profesional.