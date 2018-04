Cortés espera desfilar en 2019 con los bomberos en la Misericordia

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, salió ayer al paso de la polémica por el hecho de que se impidiera desfilar a los bomberos que lo pidieron justo delante de la Virgen del Gran Poder, en la procesión de Misericordia, el pasado Jueves Santo. El edil reconoció que se trató de evitar que se utilizase un acto religioso para hacer un «show sindicalista» y dijo: «Ojalá, en la Semana Santa del año que viene podamos desfilar con total normalidad, y yo el primero junto con ellos. Pero en este caso, escribí una carta explicándole todo al hermano mayor de la cofradía».

«Como usted dice –refiriéndose a Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, que sacó el tema en la Comisión de Pleno de Seguridad–, a nadie le hacía pensar que fuera a producirse, y yo le digo, y tampoco que no fuera a producirse, puesto que el último antecedente era en mitad de la Semana Santa, cuando los voluntarios de bomberos estaban repartiendo los itinerarios con una imagen religiosa todos los días anteriores». Cortés dijo que él es el responsable de velar por la imagen del Cuerpo de Bomberos más allá de «los propios bomberos» y, por ello, decidió no arriesgarse. «Así de simple. Ahora, podría tomar la decisión de que se analice o no el que se utilice un acto religioso para que se haga un show sindicalista», precisó.

Tal y como informó La Opinión de Málaga el Miércoles Santo, tras la decisión de impedirles desfilar se encuentra el interminable conflicto que los funcionarios protagonizan desde hace más de un año (huelga incluida) para denunciar el desmantelamiento del cuerpo y que ha supuesto la fractura entre el jefe del servicio y los trabajadores. Según fuentes de la plantilla, los agentes interesados en desfilar solicitaron, a través de la asociación de bomberos El Escalín, permiso al máximo responsable del cuerpo el pasado 17 de marzo sin que este les haya respondido al correo electrónico.

Sin embargo, la jefatura sí comunicó a los responsables de la cofradía que ningún bombero acudiría con el uniforme de trabajo al desfile que tradicionalmente los ha situado frente a la Virgen del Gran Poder. La cofradía indicó que la razón que le trasladaron es el temor a que los agentes utilizaran la procesión como escaparate para sus reivindicaciones, extremo que negaron tajantemente tanto el Sindicato Andaluz de Bomberos como el comité de huelga. «No se va a mezclar nada, sería un error», aseguraron.