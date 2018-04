La oposición tacha las cuentas de 2018 de "electoralistas"

Las reacciones de la oposición municipal a las cuentas del equipo de gobierno del PP, apoyado por Ciudadanos, para 2018 no se han hecho esperar. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que "estamos ante unos presupuestos electoralistas que siguen sin dar respuesta a las verdaderas necesidades de los malagueños y malagueñas".

Pérez ha señalado que "no hay ni un solo euro para los grandes proyectos de esa Málaga inacabada que ha protagonizado el alcalde, Francisco de la Torre, con el Astoria, los terrenos de Repsol o la integración del río Guadalmedina en la ciudad". "El equipo de gobierno dijo que sería sensible a las reivindicaciones de las plusvalías por herencia, que suponen el mayor expolio a las familias malagueñas. Pues bien, tenemos constancia de que se va a ingresar aún más por este concepto", ha declarado.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha señalado que la oposición, salvo Ciudadanos, desconoce "este proyecto de presupuestos porque el PP no ha entregado documento alguno para su estudio". Ha calificado los datos publicados de "panfleto electoral" y ha llamado la atención sobre que se prometen más inversiones cuando no ha podido ejecutar ni la mitad de las cuentas del año pasado. "No han ejecuitado ni el 50% de las cuentas de 2017, y ahora pretenden invertir mucho más de presupuesto en sólo siete meses", ha aclarado, para insistir en que su grupo se muestra incrédulo con el anuncio del alcalde en planes de empleo, cuando IU lleva años proponiéndolo y siempre lo han rechazado. También ha resaltado el aumento de Limasa, que de 86 pasa a tener 97 millones de euros. "Eso pone de manifiesto el aumento del coste que está suponiendo para la ciudadanía malagueña la prórroga y nos adelanta lo que significará la privatización", ha añadido.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, también ha criticado el modo de presentar las cuentas de 2018 en rueda de prensa sin trasladarlas antes a los grupos. "No podemos evaluar los presupuestos en función de esta nueva modalidad del gobierno: anunciarlos en rueda de prensa, sin haber entregado un solo documento a los grupos para que podamos analizarlos y, en consecuencia, valorarlos".

En una nota anexa a estas declaraciones, el grupo ha anunciado que presentará la próxima semana una moción a la Comisión de Economía para que el Ayuntamiento destine un 10% del total de las Inversiones Financieramente Sostenibles a presupuestos participativos en los distritos. Torralbo ha insistido en que para ello se deben «realizar encuentros vecinales en las Juntas de Distrito, donde se recojan las propuestas y se iniciarán procesos de toma de decisiones vecinales». Ha pedido igualmente que sean procesos finalizados antes de la aprobación de las IFS de cada año, y ha recordado que su grupo ya consiguió en septiembre de 2016 que el pleno municipal aprobara mecanismos para aumentar «la transparencia y participación ciudadana en la elaboración y evaluación de los Presupuestos Municipales», lo que a su juicio sigue sin cumplirse.