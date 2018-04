"La planificación de Educación en Teatinos es una vergüenza"

Nueva manifestación de los padres de Teatinos, que ya han perdido la cuenta de las veces que se han concentrado para protestar por la situación de incertidumbre que viven sus hijos. Todavía no saben dónde comenzarán el curso en septiembre. La Delegación no responde. La Consejería, tampoco. "La planificación es una vergüenza", señala Mar Villanueva, presidenta de la plataforma Prometo, que lidera las reivindicaciones que empezaron hace más de 15 años, y que recuerda que mientras en la zona se han construido cuatro colegios nuevos, no ha hecho ningún instituto.

Y ante esta situación, los alumnos de 26 aulas de sexto de Infantil (unos 650 escolares que en teoría pasarán en Primaria a ESO) no saben qué pasará el año que viene. Porque el instituto que comenzó a construirse en enero no podrá entrar en servicio para empezar el curso, ya que el plazo de ejecución es de 18 meses.

Unas 200 personas han participado en la manifestación celebrada en la mañana de este miércoles. "Hemos estado padres de diversos colegios, que nos hemos concentrado en el solar del futuro instituto. Lo que pedimos es una solución integral a la situación de escolarización en Teatinos y se dejen de parches", insiste Villanueva, que también pide empatía a la Administración Educativa.

A esta manifestación se han sumado también representantes políticos del PP o IU que en los próximos días presentarán distintas iniciativas parlamentarias para exigir que se aceleren las obras y que no lleven a estos niños a barracones que, según sospechan los padres, Educación situará en un descampado en la Universidad Laboral, un centro que ya está masificado. "Lo que pretende la Junta es ocultar el problema", insiste Villanueva.

"No hay necesidad de enviarlos fuera y aumentar el gasto público. Además, se sumarán los problemas en un centro ya colapsado. Los alumnos tienen que acudir a clase de forma escalonada porque no pueden entrar todos a la vez. Nos preocupa también la seguridad de nuestro hijos en caso de emergencia. Incluso el acceso por la calle Julio Verne es peligroso porque ahí se produce un cuello de botella", añade la portavoz de Prometo.