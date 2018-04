El alcalde exige tirar ya el Astoria para ver "qué hay debajo"

La Gerencia Municipal de Urbanismo está buscando fórmulas jurídicas para derribar el edificio del Astoria y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Centro impide hacerlo si no es con otro proyecto sobre la mesa. El resquicio legal se abre con la posibilidad de solicitar un plan de intervención arqueológica. Esta postura la apoya el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, quien considera que se podría ir ganando tiempo: si debajo hay algo de valor patrimonial, se amplía la plaza y se conserva; si no, se recupera el proyecto de Málaga All Space, un edificio transparente con usos culturales y gastronómicos. El alcalde, Francisco de la Torre, ha reconocido hoy a preguntas de los periodistas que él quiere tirar ya el edificio para saber qué hay debajo y avanzar para dar tranquilidad a la Junta, a la que pide "sentido común", al Ayuntamiento y a los empresarios cordobeses que están tras el proyecto.

De la Torre cree que la excavación arqueológica no se debe hacer sólo dentro del edificio, "porque además tiene problemas si queremos profundizar más de cuatro o cinco metros, más allá de la época de la edad media y etapas anteriores, ya que hay un cierto riesgo con los muros". Es más, ha añadido, en la zona del cine Victoria ha sido más difícil todavía, al tener menor volumen del inmueble. "Se hablaba de hacer una excavación fuera, porque en el proyecto planteado hay un espacio público previsto para hacer una parte colindante con el Astoria, pero tendríamos el mismo problema de cercanía al inmueble", ha dicho. "Cuanto antes se empiece, antes podemos saber qué es lo que en el subsuelo se puede hacer", ha añadido. Además, ha considerado que el proyecto arqueológica condicionará la iniciativa por la que se opte para esa zona. Si no hubiera promotor interesado en desarrollar la parcela con usos culturales, siempre está, ha prometido, "el proyecto público".

"Espero que con la Junta no haya ningún problema y considere adecuado lo que considero totalmente lógico y natural, poder derribar el edificio y hacer la excavación arqueológica con el tiempo y la seguridad necesaria, que no tienen que ser años, pero sí meses", ha añadido, para incidir luego en que "la Junta tendrá que explicar las razones" por las que se opone a seguir el camino propuesto por Urbanismo y demostrar que tiene "sentido común" para "no frenar un proyecto en una parcela que tiene un gran valor estratégico en la ciudad".

"Tenemos ahora mismo un promotor que dice tengo recursos, tengo un proyecto y vamos a avanzar sobre el tema, pero su proyecto está planteado sobre la rasante y bajo la rasante, por tanto para tener la certeza del proyecto, nosotros y la Junta, es bueno saber lo que hay debajo, y para saber lo que hay debajo es obvio que el edificio no puede estar en pie, eso lo entiende cualquiera, espero que la Junta lo entienda", ha concluido.

El pasado mes de enero, el alcalde aseguró que ya se estaba trabajando en la convocatoria de un concurso en relación al uso del edificio del Astoria, un hito que podría fijarse a principios de 2019. Por cierto, Málaga para la Gente ya propuso tirar el edificio y ampliar la plaza de la Merced, que es otra de las opciones que ven bien algunos grupos de la oposición.