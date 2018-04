Denuncian que una empresa a la que se cedió suelo público incumple los fines sociales

Autolimper mantiene un autolavado en una parcela municipal, que según el Plan General de Ordenación Urbano del Ayuntamiento de Málaga debería destinarse a fines sociales, por lo que la compañía emplearía a seis personas con síndrome de Down, pero eso no fue así, según denuncia Málaga Ahora en un comunicado. El terreno, de 1.500 metros cuadrados y valorado en dos millones de euros, fue solicitado en su día por la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga para iniciar un proyecto de formación en jardinería, pero finalmente cambió de proyecto en virtud de un acuerdo suscrito con Autolimper.

Según Málaga Ahora, el acuerdo de la asociación con la empresa sería de emplear a cuatro personas con síndrome de Down a media jornada y dos a jornada completa, pero según ha manifestado la concejala Isabel Jiménez, quien ha declarado que «tan solo una persona fue contratada y durante unos pocos meses».

Jiménez desveló que el contrato estipulaba que Autolimper aportaría una cantidad anual a la Asociación Síndrome de Down por «36.000 euros según la última memoria de 2015», pero según consta en la propia comunicación de la Asociación a la Generencia de Urbanismo, el principal requisito es otro. «Desde el punto de vista social por lo que supone de integración laboral de personas con dificultades para acceder a un puesto de trabajo que les garantice su autonomía económica» citaron literalmente desde el partido.