El SAS indemnizará a un hombre con 4.400 euros por un error al tratarle un dedo del pie

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnizará con 4.433,32 euros a un paciente malagueño por un error médico en el tratamiento de una luxación de un dedo del pie en un accidente ocurrido en octubre de 2015.

El paciente, que tenía 39 años cuando requirió asistencia, presentó una reclamación porque sufre una limitación de la movilidad del pie derecho con el dedo desviado, así como cicatrices, según consta en la resolución del SAS, que admite un «funcionamiento anormal» de la administración sanitaria en la asistencia prestada. Según informó la asociación Defensor del Paciente, que ha tramitado la reclamación, el hombre acudió al servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella, donde fue diagnosticado de fractura de peroné cerrada y luxación del dedo gordo del pie, que no precisaba intervención, y se le puso una escayola. Posteriormente, acudió a revisiones en el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, y expuso que no sentía bien el dedo pulgar de su pie, y tras retirarle la escayola, le dieron la razón y decidieron intervenirlo quirúrgicamente. «A consecuencia de este deficiente proceso curativo», el paciente presenta secuelas en el pie derecho, daño que el abogado Francisco Damián Vázquez hizo constar en la reclamación por haberse producido al no haberse realizado «un tratamiento médico correcto tras su accidente». El dictamen del SAS reconoce una indemnización de 4.433,22 euros, inferior a la que reclamaba el paciente (32.090 euros).