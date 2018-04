Urbanismo y Ciudadanos coinciden en la necesidad de tirar ya el Astoria y hacer las excavaciones

La Junta debe autorizarlo, ya que el Pepri Centro impide derribarlo si no es con otra iniciativa sobre la mesa.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, quiere ganar tiempo en relación al proyecto que acogería el solar en el que ahora se ubica el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria. Ahora mismo, hay una propuesta en firme para ese suelo, un proyecto conocido como Málaga All Space que integra usos culturales y gastronómicos en una construcción transparente de gran impacto. El alcalde, Francisco de la Torre, ya dijo en enero que la idea es convocar un concurso en un año (finales de 2018 o enero de 2019) para que los promotores concursen. Pero hay un problema: antes de hacer nada en la zona, hay que efectuar las correspondientes excavaciones arqueológicas y debe haber un proyecto, como ha recordado la Junta. Cassá propone, por tanto, derribar ya el edificio y hacer ya esa intervención.

La idea de Cassá es simple: si se tira el edificio, se pueden empezar ya a hacer las excavaciones arqueológicas y se gana tiempo. Si se encuentran elementos de gran valor patrimonial, siempre se puede ampliar la plaza de la Merced sin hacer nada más. Si no es el caso, se recupera el proyecto de Málaga All Space o el del promotor que gane el concurso que Urbanismo, en teoría, ya está tramitando. La Gerencia de Urbanismo, de hecho, está ya estudiando las vías para poder derribarlo y hacer las catas arqueológicas, «en base a lo que posibilita la normativa del Pepri para determinadas zonas de protección arqueológica y previo visto bueno de Cultura de la Junta para la investigación», dijo ayer el Ayuntamiento, por lo que coincide con la postura de Ciudadanos.

Cassá expone varias razones para tirar el edificio: «Da mala imagen, porque esta en una zona céntrica, además hay riesgos para las personas: los bomberos, que sepamos, han intervenido ya dos veces por riesgo de que se caigan las cornisas. Es una zona muy concurrida, con negocios hosteleros cercanos, y eso es un peligro. Además, supone un gasto económico, porque hay que tapiarlo y vigilarlo para que nadie se meta en el inmueble: la idea es sencilla, que la Junta sea flexible a la petición de Urbanismo: déjenos hacer ya un proyecto arqueológico y vamos ganando tiempo».

La ley, reconoce Cassá, impide tirar el edificio sin un proyecto, pero existe el resquicio legal de hacerlo con un proyecto de intervención arqueológica. Destaca que ellos habían propuesto en su programa hacer ahí un hotel, pero se están construyendo dos muy cerca y, más que saturar la zona, lo ideal es ahora adaptar el criterio a las circunstancias actuales, que apuntan a que lo ideal «es tirar el edificio y analizar qué hay debajo y su valor».

Ciudadanos explica que a ellos les gustaba el proyecto cultural y comercial de Antonio Banderas, pero que preferían un concurso que llevara aparejada la adjudicación al ganador, y no sólo un concurso de ideas. «El proyecto de Málaga All Space es transparentes y reúne usos culturales y de restauración, pero hemos de esperar a ver qué hay debajo del Astoria. Si se encuentra algo de mucho valor, ¿por qué no ampliar la plaza? ¿Que los vestigios no son de peso? Retomamos el proyecto de Málaga All Space», reflexiona.

Algunos expertos apuntan a que en la zona podrían hallarse restos del anfiteatro romano. «Además, tenemos que mejorar las relaciones entre Cultura y Urbanismo, que son muy malas, y eso está afectado a muchos proyectos que presentan los arquitectos, que se paralizan», destaca. «El tema de Málaga All Space debe seguir adelante, pero primero hemos de ver el tema arqueológico. ¿Por qué no avanzar ya? Además, dice el Proyecto Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) que en ese solar deben ir aparcamientos, algo complejo técnicamente, pero luego se puede ver cómo modificar el documento. Nuestra propuesta es clara: que se avance ya con la posibilidad de derribar el edificio para hacer un proyecto de intervención arqueológica». Cassá recuerda que a esta situación se ha llegado después de que en 2010 el Ayuntamiento comprase el edificio por 21 millones de euros, un inmueble de «titularidad privada».

La idea de Cassá coincide con lo que ya expresó Málaga para la Gente en una moción presentada el 11 de octubre de 2016, en la que además de instar a convocar ya el concurso de ideas para ver qué se hacía con la parcela, se instaba al equipo de gobierno a liberar el espacio del edificio, es decir, tirarlo y ampliar la plaza de la Merced, algo que ya se había aprobado en pleno en noviembre de 2015.

El PSOE, por su parte, critica al Ayuntamiento por no haber presupuestado ni un euro este año para hacer un proyecto para el Astoria y luego sacarlo a concurso. «No lo hay, y con la ley en la mano el Astoria se va a quedar un año más como está, porque los informes tanto de la Junta como de Urbanismo hacen hincapié en que el Pepri Centro exige un proyecto de edificación para demoler el inmueble. De facto no se puede hacer nada. Nosotros ya nos pronunciaremos cuando haya un proyecto encima de la mesa. El máximo culpable de tener esa herida abierta en el corazón de Málaga es el alcalde», dijo el portavoz, Daniel Pérez.

Málaga Ahora quiere que comience ya el concurso con todas las garantías, «comenzando por que respete el Pepri, lo que no obsta a que desde ya, y entre tanto, comiencen las excavaciones». «Es decir, el concurso tiene que contemplar que esa inversión en la demolición y excavación correría a cargo del Ayuntamiento, lo que no repercutiría en el canon», dijo Ysabel Torralbo, la portavoz del grupo.