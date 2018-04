"Hay que fomentar más que las niñas estudien tecnología"

Estudió administración de empresas en la Escuela de Negocio ESC Toulouse y trabajó en diversas empresas internacionales hasta que decidió dejar todo e irse a México y formar parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos - Asegura que solo el 20 por ciento de la plantilla del sector tecnológico son mujeres

¿Qué es Oracle?

Es un gigante tecnológico, un proveedor líder en temas de aplicaciones en la nube en sorftware at the servicem platform as a service, infraestructure at a service y data at a service. Es una multinacional internacional con 430.000 clientes en 175 países y 138.000 empleados. Oracle ofrece herramientas a sus clientes para empoderarlos en su camino a la transformación digital.

Dentro de la empresa, ¿en qué consiste su día a día?

Trabajo con los clientes para darles una visión estratégica y ayudarles a su transformación digital ya que estamos en un momento clave para digitalizarnos. Yo les ayudo para montar una estrategia y estoy especializada en la parte de experiencia clientes, ventas, marketing digital, atención al cliente y redes sociales. Como team leader del equipo Iberia coordino el equipo con formación y ayudando en todo lo que he dicho.

Ha pasado por diversas empresas internacionales y, sin embargo, hace unos años dio un cambio a su vida para dirigir la liga mexicana de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Estuve cinco años dirigiendo la loga mexicana, sí. Después de estudiar la parte empresarial y empezar a trabajar me agobié y necesitaba hacer algo que me llenara como persona así que lo dejé todo de un día para otro y me fui a trabajar a México. Allí estuve trabajando en temas de género con comunidades indígenas para empoderarlas dentro del entorno social, con estudiantes, grupos de universidad y la comunidad de LGTB, tortuta, desaparición forzada... Allí estuve cinco año coordinando equipos de intervención de crisis con abogados, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, marketing, búsqueda de financiación....

¿Qué le aportó?

Me aportó una experiencia personal y humana incualificable. Pones las cosas en tu sitio, ves la realidad que te golpea de frente y ves como puede ser el ser humano de solidario. Con un eqiupo puedes trabajar para mejorar las cosas y a nivel personal fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió valorar lo que tenía aquí, al otro lado del charco.

Con un puesto de responsabilidad en el entorno digital, ¿cómo valora la presencia de la mujer en su sector?

En Oracle no o veo porque trabajamos en eso pero sí que existe un desequilibrio de números dentro del sector tecnológico. Solo un 20 por ciento son mujeres, aunque depende del departamento hay más o menos...En marketing hay más que en la parte técnica. El reto es fomentar que las mujeres se dediquen a estudios tecnológicos. En Oracle tenemos Oracle Women's Leadership (OWL) y en ella, uno de los pilares es dar talleres tecnológicos y de robótica para niñas de entre 6 y 14 años para fomentar que estudien tecnología.

¿Ha sentido durante su trayectoria algún trato diferente por ser mujer?

Evidentemente. En algún momento te sientes diferente, sobre todo, cuando vas a hablar con gente de más edad y que tiene sus dudas. Pero es cierto que cuando ven que sabes de lo que hablas hay un respeto grande. También en entrevistas para diversos puestos de trabajo te hacen preguntas de si tienes hijos o si quieres tener más... Me parece fuera de lugar.

¿Qué le diría a alguien que siente que quiere dar un vuelco en su trayectoria profesional?

Siempre que nos propongamos algo lo podemos hacer. Si sentimos por dentro que lo necesitamos hay que valorarlo, es una llamada interna que nos puede cambiar muchas cosas. Alrededor mía tengo grandes ejemplos que han cambiado todo y son ejemplos de superación personal. Mujeres con niños pequeños que querían estudiar y lo han logrado; a mi eso me genera respeto. El mensaje es que si se quiere, se puede.

¿Qué le parece este tipo de encuentros como eWoman?

Me parecen importantísimos. El hecho de empaparse de las experiencias de las demás nos fortalece mucho. Yo he trabajado mucho en temas de género, con grupos de indígenas y directivas y de cada uno de estos encuentros sales con mucha fuerza y mpotivación. No debemos victimizarnos, creo que debemos trabajar codo a codo y esos encuentros ayudan. En Oracle Women's Leadership (OWL) hicimos un encuentro, y de ahí salió un grupo de mujeres directivas que nos queremos reunir cada tres meses.