Alberto Chicote y su fuerte vinculación con Málaga

El cocinero Alberto Chicote ha estado en Málaga presentando la jarra depuradora de agua BWT 'Best Water Technology'. Un acto promocional que le ha servido visitar una ciudad y una provincia por la que este cocinero madrileño cuenta con una gran vinculación desde joven, ya que fue en Málaga donde empezó a trabajar como cocinero profesional, en concreto en el restaurante de Benalmádena 'Mar de Alborán', ya cerrado.

Alberto Chicote rememoraba que con la edad de 18 años cuando estuvo haciendo prácticas en un restaurante en Benalmádena Costa que se llamaba 'Mar de Alborán' que llevaba un amigo suyo que le animó a venir a la Costa del Sol durante el mes de agosto para iniciar las prácticas en el restaurante de comida vasca que acababa de abrir. Chicote afirma que se lo pasó de cine ese mes en el restaurante y comenta que, tras esta experiencia, volvió muchas veces más a la provincia a trabajar y a aprender todo lo que pudiese. Lamentablemente, el 'Mar de Alborán' terminó cerrando. También ha trabajado alguna que otra vez en el restaurante Gorki, regentado desde hace bastante años por su amigo Gonzalo Ramírez, ya que comenzó trabajando con la hermana de Gonzalo con la que entabló amistad, y posteriormente, ha venido varias veces al restaurante tanto para trabajar, como de visitante.

En numerosas ocasiones, Alberto Chicote ha venido a visitar la provincia y por supuesto probar sus manjares. De todos los platos que ha probado de la cocina malagueña, su favorito sin duda es el ajoblanco.

Pero, ¿qué come un cocinero? Chicote reconoce que intenta hacer una cocina muy vanguardista, muy tecnológica. Él mismo reconoce que es una cocina que no se puede trasladar al hogar, ya que las cocinas que habitualmente hay en las viviendas apenas cuentan con espacio suficiente para los equipos que requieren. "Puede resultarle más complicado a personas que no cuenten con mucha soltura", al no disponer de los recursos y utensilios necesarios. Chicote concluye que personalmente le resulta más fácil hacer una esferificación de yogur que hacer una paella decente.

El chef cuenta que en su casa se come un poco de todo, sobre todo verdura, fruta y rara vez se compra pescado o carne, algo que habitualmente se reserva para algún domingo. Esto se debe a que se pasa todo el día fuera trabajando fuera de casa en restaurantes. Cuando tiene tiempo y puede cenar en casa, apuesta por la verdura. A la hora del desayuno afirma que siempre come mucha fruta, así como una rebanada de pan tostado, un poco de jamón york, un café y a trabajar. El cocinero destaca que en casa tiene una cocina muy grande, una nevera muy grande y pocas cosas dentro, debido a que practicamente no está. Es decir, que se aplica ese refrán de 'en casa del herrero, cuchillo de palo'.