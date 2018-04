Cs pide la gestión ´on line´ de trámites que no requieran la presencia física

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha instado al equipo de gobierno a llevar a cabo las acciones oportunas para que, a la mayor brevedad posible, «se permita la gestión on line de todos los trámites administrativos que no requieran necesariamente la presencia física del interesado». La formación naranja también pide, en una moción que será debatida este lunes en la Comisión de Economía, al equipo de gobierno que elabore y haga llegar a los grupos de la oposición un cronograma que contemple la fecha aproximada de la puesta en marcha de esta tramitación.

A comienzos de los años noventa, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incorporó en su texto, dice la formación naranja, que las administraciones públicas impulsarían la ampliación de medios informáticos, electrónicos y telemáticos para desarrollar su actividad. La ley 11/2007 estableció como un derecho de los ciudadanos el poder relacionarse electrónicamente con las administraciones y la obligación de estas de disponer de los medios necesarios para que este derecho pudiera ejercerse. Ha habido otros textos, lo que ha desembocado en una gran «dispersión normativa», que a su vez ha generado duplicidades e incoherencias.

Señala Cs que ya ha llamado la atención sobre la importancia y la necesidad de unificar la regulación del procedimiento administrativo. Aún hoy, en el Ayuntamiento, hay procedimientos que sólo pueden ser realizados de forma presencial. «No tiene sentido que un profesional tenga que desplazarse físicamente a una oficina para solicitar un certificado de un expediente de apertura o para comunicar una variación en el IAE; o que un ciudadano tenga que pedir un día libre en el trabajo para solicitar la devolución de una fianza a un organismo municipal», explican.

«Parece que en algunos casos, la obligatoria gestión presencial pudiera tener cierto carácter disuasorio; si no, no tiene sentido que, para solicitar un certificado de un acuerdo de un órgano municipal haya que acudir físicamente a un registro; al igual que para realizar cualquier tipo de solicitud o comunicación al Ayuntamiento; o para pedir información a la Gerencia Municipal de Urbanismo», agregan, para explicar después que, para solicitar la participación de los ciudadanos o colectivos en diversos consejos, es necesario ir hasta las dependencias municipales, cuando para algunos casos de esta naturaleza sólo se exige finalmente la presentación del DNI y la solicitud, «por lo que no hay complejidad para la tramitación on line».