La ONCE lanza un cupón en colaboración con la asociación AFIBROMA

Francisco de la Torre, María Jesús Moreno Jiménez y José Miguel Luque Gómez presentan el cupón de la ONCE del 12 de mayo. Carina Cuenca

Este lunes ha tenido lugar una rueda de prensa en el Centro Multifuncional AFIBROMA con motivo de la presentación de un cupón de la ONCE que incluye la imagen de la asociación. La pintura, realizada por Magdalena Romero Gil, muestra el pensamiento y la ilusión en una cara de dolor de una mujer con un manto verde y morado que representa la bandera de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia de Francisco Javier Jurado, 'Coco', que actuaría de presentador; María Jesús Moreno Jiménez, presidenta y fundadora de AFIBROMA; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y José Miguel Luque Gómez, director administrativo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de Málaga.

Será el cupón de Fin de Semana del sábado 12 de mayo, coincidiendo además con el Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Se pondrán a la venta un total de cinco millones y medio de cupones, con los que pretenden hacer más visibles estas enfermedades y a todas las personas que las padecen, ya que como dice el propio eslogan de la asociación: "No somos invisibles".

Tras destaparlo, la presidenta de la organización tomó la palabra para agradecer a todas aquellas personas que lo han hecho posible, y se dirigió a la audiencia explicando el camino que emprendió para poder llevarla a cabo: "Me dí cuenta de que la enfermedad afectaba al estado anímico. Te sientes sola, aislada, nadie te escucha ni siente igual que tú. Pero de repente reaccionas y vas buscando soluciones para ayudar a quienes están solos y no tienen medios económicos. Seguí adelante con el proyecto, luchando y soñando. Y al despertar, me dí cuenta de que AFIBROMA era una realidad".

¿Qué es AFIBROMA?

AFIBROMA fue creada en 2010 bajo el lema "No somos invisibles" como la Primera Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Su fin principal es dar a conocer y mejorar dichas enfermedades. En la sede de la entidad se imparten una serie de talleres gratuitos destinados a aquellas personas que padecen la enfermedad y que no tienen medios económicos para mejorar su calidad de vida.

Entre otros de sus objetivos también se encuentra la prevención de cualquier posible recaída o empeoramiento, ayudando a aceptar su enfermedad, así como fomentar su integración en la sociedad, consiguiendo un reconocimiento y perfeccionamiento en en la percepción asistencial.