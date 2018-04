Marea Negra critica que sólo habrá un vigilante en la Alcazaba en la Noche en Blanco

La Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada denunció ayer que el Ayuntamiento de Málaga va a reducir la presencia de vigilantes en la Alcazaba en la Noche en Blanco, que se celebra el próximo 12 de mayo, bajando estos profesionales de cuatro efectivos a uno solo. El recinto monumental recibirá en torno a 2.500 personas en esa noche.

«Años atrás, cubrían esos puestos con la bolsa de horas del propio servicio de seguridad del recinto, ahora no es posible ya que la última licitación del servicio fue anulada (por exigencia de esta asociación) por irregularidades en la convocatoria. De momento, no existe bolsa de horas hasta que saquen una nueva licitación», denunció la asociación, para insistir en que «parece que siempre quiere el Ayuntamiento dar más a su ciudadanía pero eliminando también más seguridad de sus recintos, ya que contratará en sustitución de los vigilantes de seguridad, a empleados del programa ´Empleo Joven´, los cuales no están capacitados ni habilitados para desarrollar estas actividades, por lo que el Consistorio podría incurrir en un delito de intrusismo profesional amparado en la ley 5/2014 de seguridad privada con sanciones de hasta 600.000 euros para la administración local y de hasta 30.000 para el personal (artículos 63 y 62)».