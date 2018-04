De la Torre asegura que el Gobierno está "abierto" al proyecto del auditorio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que el auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés, es «un proyecto que no decae, se mantiene vivo». Además, anunció que ha mantenido recientes conversaciones con el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quien, según el regidor, se ha mostrado «abierto» a impulsar la iniciativa.

De la Torre, en una entrevista concedida a Europa Press, explicó ayer que con motivo de la asistencia de Méndez de Vigo al Festival de Málaga. Cine en español tuvo la oportunidad de volver a plantearle «el tema pendiente» del proyecto, aunque recordó que el mismo depende de los ministerios de Cultura y Hacienda, que «es quien tiene que poner el dinero, y hasta ahora no han encontrado forma de hacerlo».

Pese a ello, el regidor popular ve llevar a cabo el proyecto «de sentido común, porque esto fue el compromiso». «Cumplimos y cumplan ustedes, lo digo a todos así de claro», defendió, al tiempo que señaló que, una vez que se rubrique el acuerdo con el Ministerio, «creo que la Junta no tendrá más remedio que firmar, entre otras cosas porque el Gobierno andaluz tiene mucha deuda pendiente con Málaga en esta materia». Recordó en relación con el proyecto que se contaba con un consorcio creado en 2007 para gestión e impulso de las obras de este espacio, cuyo gerente era Francisco López, pero los trabajos «no se iban a desarrollar hasta que la economía no mejorara», admitiendo que «poner sobre la mesa 90 millones de euros entre todas las administraciones no era fácil en aquellos momentos».

También recordó que, tras los primeros pasos, el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en 2013, «nos mató el consorcio», incidiendo en que planteó ante la Administración central de entonces «que tenía que haber unos convenios bilaterales» entre el Ayuntamiento y las respectivas administraciones –Estado, Junta y Diputación– «para sumar el 100 por ciento de la inversión».

En concreto, sería diez por ciento la Diputación; 25 por ciento el Ayuntamiento; 25 por ciento la Junta y el 40 por ciento el Gobierno, lo que sumaría el cien por ciento. «Es lo que está hablado y es lo que hay que traducirlo en papeles, espero que esto lo consigamos», dijo. Por otro lado, De la Torre se preguntó por qué cuando la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) planteó un auditorio para Andalucía «a la Junta no se le ocurre decir Málaga, que tiene un teatro del XIX, pero no auditorio», insistiendo en que en 1983 «se pudo haber hecho, el Gobierno estaba dispuesto para hacerlo al cien por cien y a su cargo, ahí estan Valencia y Murcia, y Málaga no supo aprovechar y la Junta no estuvo atenta».

«La Junta está poco atenta a los temas de Málaga», criticó el alcalde de la ciudad, al tiempo que recordó los equipamientos con los que cuenta la capital hispalense, por lo que, a su juicio, la Junta «tiene una deuda con Málaga y debe resolverla». En cuanto a la Diputación Provincial, valoró que apoye el proyecto del auditorio para Málaga. «Este proyecto no decae, se mantiene vivo», insistió, y recordó que también el puerto firmó en 2004 un acuerdo para ceder el suelo pertinente.