Ciudadanos exige a la Junta que permita tirar el Astoria

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto al edificio de los antiguos cine Astoria y Victoria en la que ha presentado una moción que la formación naranja va a llevar al pleno de abril, que se celebrará el 2 de mayo, en la que insta a la Junta de Andalucía a que permita derribar el inmueble y hacer excavaciones arqueológicas, de forma que si se hallan restos de valor puedan ser conservados y se amplíe la plaza de la Merced y, si no es el caso, se opte por el proyecto conocido como Málaga All Space, un edificio translúcido que ofrece usos culturales y gastronómicos, como ya adelantó la semana pasada este periódico.

Cassá ha dicho que Cs "siempre ha querido derribar el Astoria, nos parece que es un edificio que ha costado mucho dinero a la ciudad, 21 millones de euros que ha enterrado el alcalde en un inmueble que está en muy malas condiciones; lleva, además, tres años con problemas de derrumbe de cornisas, es un peligro para la ciudad, creemos que hay que derribarlo".

El portavoz de la formación naranja ha asegurado que la moción insta a la Junta a que dé permiso para tirar el edificio, "después ver si hay restos arqueológicos; si son potentes o atractivos para la ciudad, queremos que se mantengan y dejar la plaza abierta; y si no lo son, podemos ir encarando ya un proyecto como puede ser el de Málaga All Space, que nos atrae mucho por el uso y el tamaño", ya que considera que si se amplía la plaza de la Merced quedará un enclave abierto a la ciudad, "con unas vistas extraordinarias al entorno de Alcazaba y Alcazabilla".

El viceportavoz del Grupo Municipal de Cs, Alejandro Carballo, ha considerado, por su parte, que "además de antiestético el edificio, supone un riesgo considerable para los peatones. No hace tanto, en la Semana Santa del año pasado cayeron cascotes de la fachada y los bomberos tuvieron que intervenir y asegurar la fachada. Ya lo hemos pedido muchas veces, desde un Urbanismo se alegaba que no se podía hacer, que la Junta no lo iba a permitir porque no había un proyecto para poder derribarlo, ahora parece ser que hay un resquicio por el que la Junta sí podría aceptar la demolición del edificio y ligarlo al proyecto de intervención arqueológica".

Carballo ha animado al equipo de gobierno a que "continúe con esta línea, se adapta a lo que venimos pidiendo desde hace bastante tiempo, todos sabemos que es muy probable que haya restos de cierta entidad por la ubicación, quién sabe si esos restos merecerían ser expuestos y, en ese caso, optaríamos por ampliar la plaza; hay otras opiniones que consideran que la plaza debería tener sus cuatro paredes, si los restos no fuesen de entidad, no sería mala la opción que plantea el proyecto Málaga All Space, un edificio translúcido, con un impacto muy adecuado a su ubicación, y aún así tendría que llevar una serie de trámites". El primero de esos trámites es, precisamente, "la ejecución de las catas arqueológicas y la revisión del subsuelo para ver qué hay debajo para qué vamos a perder más tiempo".

Los dos ediles de Ciudadanos han señalado que se hace por economía de tiempo y mayor seguridad, por lo que es necesario derribar ya el edificio.