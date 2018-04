El interventor aconseja al Ayuntamiento reducir o fusionar entidades municipales

Solicita un Plan Estratégico de Subvenciones y un sistema de justificación de cantidades entregadas a los partidos, ambos ya en marcha por parte de Economía.

El informe sobre la Intervención General Municipal del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga en el presente ejercicio, 2018, realiza una serie de observaciones sobre las cuentas, que van a ser aprobadas inicialmente en el pleno extraordinario del próximo viernes. Entre ellas, el interventor general señala que el Consistorio debe plantearse reducir determinados gastos voluntarios y «reducir en número, fusionar o participar menos entes para una mejor racionalización». El holding municipal está formado por más de 20 de estas entidades.

En la tercera observación, el interventor explica que hay una serie de gastos, en algunos casos voluntarios, relativos a subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para proyectos de cooperación internacional y otros que pueden no ser propios en un Ayuntamiento, como, por ejemplo, en materia de empleo (IMFE), sin la existencia de informe o compatibilidad sobre no duplicidad de gastos emitidos por la Junta de Andalucía y un elevado número de organismos, sociedades y fundaciones en los que se participa o forman parte del holding municipal (más de 20). «El Ayuntamiento debe plantearse reducir determinados gastos voluntarios y reducir en número, fusionar o participar en menos entes para una mejor racionalización», dice el interventor en su informe.

El interventor llama la atención sobre la necesidad de aprobar ya «un plan Estratégico de Subvenciones, que defina los objetivos a cumplir y detalle la planificación y fuentes de financiación». De cualquier forma, y a este respecto, la Delegación de Economía ha aportado un escrito en el que se compromete a aprobarlo en un breve espacio de tiempo. También aconseja aprobar un sistema de justificación de las cantidades que se asignan a los grupos políticos locales para su funcionamiento, algo que ya ha confirmado el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y que se aprobará en la misma sesión plenaria que el presupuesto general.

El Consistorio posee seis entes autónomos y agencias (CEMI, IMV, Gestrisam, IMFE, GMU y Casa Natal Picasso), un consorcio, el de la Orquesta Ciudad de Málaga, dos fundaciones, las de Revello de Toro y Palacio de Villalón, y doce sociedades mercantiles: Más Cerca, Medios de Comunicación, Limposam, Teatro Cervantes, Deporte y Eventos, Festival de Cine, Promálaga, EMT, Parque Cementerio, Sociedad Municipal de Vivienda, Emasa y Smassa.

En relación a las sociedades mercantiles, que son doce, dice el interventor que «deben estudiar cómo compatibilizar los ingresos percibidos desde el Ayuntamiento por los servicios que prestan».

Otro consejo es el de aprobar ya un nuevo convenio para el personal, ya que hay artículos en el actual que «no tienen cabida en el actual sistema retributivo de empleados públicos locales, como es el caso de ciertas gratificaciones por años de servicio, prestaciones de discapacidad más allá en el tiempo de la jubilación del trabajador, fondo de actividades socioculturales o encaminar la productividad a volumen e iniciativa y no a horas de dedicación».

Una nueva observación, la número dos en el informe, hace referencia a que en la plantilla aparecen plazas cubiertas en interinidad, «algunas con más de cinco años de antigüedad, con el consiguiente sinsentido que acarrea el no haberse cubierto de forma subjetiva en un plazo razonable de tiempo. Lo mismo ocurre con puestos en comisión de servicio cuyo límite máximo debería ser de dos años».

En relación a la fusión de organismos y entidades, Málaga para la Gente siempre ha señalado que hay que «estudiar si la existencia de estos organismos está debidamente justificada y si estos son necesarios en cuanto a sus funciones. Hay que estudiar cada caso». «Nuestro grupo pidió que se suprimiera el Instituto Municipal del Libro porque dichas funciones ya estaban siendo desarrolladas por el Área de Cultura y prácticamente la totalidad del presupuesto se destinaba a pagar el salario del director. De igual forma, también pedimos que se suprimiera la Oficina de Infraestructuras Básicas, cuyo director era un amigo íntimo del alcalde, al tener funciones similares a la Gerencia de Urbanismo y para evitar duplicidades. Sin embargo, otros entes y organismos existentes están plenamente justificados por sus funciones y el magnífico trabajo que realizan», dijo el portavoz, Eduardo Zorrilla.