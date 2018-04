Las plataformas de gestión, herramientas claves para el turismo inteligente

Las plataformas de gestión de datos y el poder de adaptabilidad de las empresas a las necesidades de cada ciudad son las herramientas esenciales para conseguir un turismo inteligente que sea real y efectivo para responder a las necesidades de las ciudades.

El presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Fernando de Pablo, ha explicado en la conferencia Plataformas Inteligentes para el Turismo, celebrada dentro del Foro Greencities en Málaga, que "ninguna solución tecnológica tiene éxito sin organización".

"Hay distintos niveles de madurez, se debe definir una hoja de ruta organizativa", ha recordado De Pablo, que ha señalado que no solo la tecnología es importante en el turismo inteligente.

De Pablo ha vaticinado que "este no es un escenario a corto plazo, es un tema de trabajo permanente" y que si no se realizan grandes avances no es por el coste, ya que la tecnología existe y es accesible, pero necesita organización.

Además, ha señalado la importancia de la accesibilidad en las ciudades y ha dicho que en una Europa cada vez más envejecida, la accesibilidad no tiene que ver solo con la ética, sino con el sentido común.

Por otro lado, el director de Smart Cities de INDRA, Alberto Bernal, ha destacado "la importancia de la interoperabilidad", así como la necesidad de una plataforma que evalúe el impacto de la gestión pública desde el punto de vista turístico que sirva "como una pieza de gestión inteligente turística".

Bernal ha explicado que una plataforma bien gestionada puede "conocer los activos turísticos, la humedad de la ciudad o el aforo de un lugar concreto para modificar los sistemas de climatización" para mejorar la experiencia y que el turista repita con una mejora de la experiencia con una oferta personalizada.

"Se pueden analizar los patrones de los turistas, las tendencias y la movilidad de consumo", ha dicho Bernal, una información que ha valorado como muy interesante a la hora de "evitar la estacionalidad turística en las ciudades"

El subsecretario de Mantenimiento y Espacio Público de Buenos Aires, Ezequiel Capelli, ha señalado la importancia de que las empresas trabajen con las administraciones para adaptarse a sus necesidades y "obtener juntas una solución", una tendencia poco usual que garantiza la buena gestión e las ciudades inteligentes.

Por último, el teniente de alcalde del Área de Innovación y Nuevas Tecnologías y Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, ha reconocido que la única forma efectiva de obtener información de las empresas con las que trabaja la administración pública es "a través de un pliego para dar informes con datos relevantes para la ciudad".

Cortés ha señalado que "el arma más potente de las administraciones públicas son los pliegos", por lo que pueden servir como herramienta para que las empresas privadas con las que trabajan los consistorios faciliten información útil para la gestión del turismo inteligente.