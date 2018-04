La lluvia amenaza al puente de mayo en Málaga

El tiempo no dará mucha tregua este fin de semana. El viernes el cielo estará nuboso, y no se descartan algunas lluvias en el interior, especialmente en Ronda donde podrían caer algunas gotas a lo largo de la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El sábado no habrá mucha variación, pues continuará la nubosidad y leves precipitaciones en el municipio rondeño que serán seguras el domingo, una situación parecida a la que vivirá la comarca de Antequera durante la jornada del domingo y la del martes. Las temperaturas en la Serranía de Ronda serán muy parecidas durante los dos días con unas máximas de 23 grados y unas mínimas de 15, habiendo un pequeño descenso en el interior de la provincia.

En Málaga capital se prevén nubes y claros durante todo los días del puente, aumentando la posibilidad de precipitación el domingo y el martes, con temperaturas que no pasarán de los 22 grados de máxima y en una situación calcada al resto de la Costa del Sol Occidental, donde solo el lunes presenta un panorama despejado en lo climatológico.

También en la comarca de la Axarquía la situación es parecida, con un lunes con temperaturas máximas en unos agradables 23 grados, cielos prácticamente despejados y remotas previsiones de precipitación, mientras que el domingo y el martes las nubes cubrirán el cielo amenazando lluvia, con un mayor porcentaje de posibilidades el primero de mayo.