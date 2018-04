eWoman: El entorno digital, clave para alcanzar la igualdad

El próximo lunes, La Opinión publicará un suplemento especial del III eWoman.

«La innovación, rapidez y fluidez rompe esquemas y si somos listas lo puede hacer a favor de nosotras». Ese fue uno de los mensajes que lanzaba ayer la directora gerente de Andalucía Emprende, Montserrat Reyes, al hablar sobre las oportunidades que ofrecen las redes sociales en la tercera edición de eWoman Málaga, un encuentro organizado por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica con el patrocinio de Caixabank. El evento protagonizado por mujeres tenía como objetivo motivar, ser fuente de inspiración, mejorar la autoestima y fortalecer la imagen de la mujer de hoy en el mundo empresarial, directivo y tecnológico.

Reyes inauguró esta jornada en clave femenina que se celebró ayer en el Centre Pompidou durante toda la mañana. La recién aprobada Ley andaluza de Fomento del Emprendimiento, la labor diaria de Andalucía Emprende, dependiente de la Junta de Andalucía, o el papel de la mujer en el mundo laboral actual fueron algunos de los temas que abordó durante su intervención. «Es un momento de cambio y tenemos que estar alerta para que se convierta en elementos de igualdad y no sea como en el pasado», sentenció. Una jornada con cinco mujeres con vivencias y trayectorias diferentes que contaron sus experiencias en ponencias de 15 minutos.

La directora de Yosoymujer.es, Ana Porras; la directora de marketing de Cabify Andalucía, Luisa Mejías; la digital consultant de Oracle, Marie Thepaut; la country manager IMS Europe de Snapchat, Amaia Navas, y la directora de Banca de Instituciones de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Rosa Márquez, fueron las protagonistas de esta jornada que alcanzó un lleno absoluto.

La delegada de Igualdad de la Universidad de Málaga, Isabel Jiménez, abordó la brecha digital, la urgencia de trabajar desde la educación para fomentar el crecimiento de la mujer a todos los niveles y la necesidad de políticas a nivel empresarial que apuesten por una conciliación real.

Tras estas primeras intervenciones comenzó el plato fuerte de la jornada con la primera ponente. La directora de Yosoymujer.es, Ana Porras, explicó su trayectoria profesional y entrelazó con algunas de las vivencias más importantes de su vida. Madre de tres hijos, aseguró que la parte personal «marca mucho». Tras 16 años como redactora en un medio local de Fuengirola y un proyecto que tuvo que cerrar –una revista a través de una franquicia– se lanzó en 2016 y nació Yosoymujer.es, una revista digital especializada que da voz a las mujeres e informa sobre la ciudad. El aprendizaje de estos años, sus aciertos y errores, o los retos que ha afrontado son algunas de las cuestiones que desglosó en su ponencia. «Detrás del miedo está el éxito. Esa es mi frase favorita», sentenció.

La directora de Marketing de Cabify Andalucía, formación especializada, se truncó al darse cuenta que deseaba dedicarse al mundo de los eventos y el marketing tras un viaje y una vivencia personal. Se incribió en una oferta de trabajo y tras un proceso de selección logró entrar como marketing assistant en Cabify, aún sin presencia en Málaga. Hoy día dirige el departamento de marketing a nivel regional y reconoce que fue todo un reto introducir este tipo de servicio en la sociedad malagueña.



La tercera intervención fue a cargo de Marie Thepaut, digital transformation consultant de Oracle, que explicó la importancia de la conciliación, la corresponsabilidad y la necesidad de medidas reales que apuesten por la igualdad en todos los ámbitos. «Es la estructura social y la mentalidad lo que hay que cambiar», reiteró mientras detallaba algunas de sus vivencias personales. Después de vivir en varios países, esta madre de dos niños pequeños explicó cómo ella misma reaccionó al saber de su embarazo solo un mes después de entrar en Oracle o cuáles son las condiciones que valora en el mundo laboral y que le permiten la verdadera conciliación entre su vida personal y profesional. «Lo primero que pensé es cómo se lo digo a la empresa cuando no debería ser así. Estar embarazada es algo normal y por suerte en mi empresa me dijeron que no me preocupara. Desde recursos humanos me dijeron que también contrataban a mujeres embarazadas y me consta de que es así», sentenció.

La country manager IMS Europe de Snapchat, Amaia Navas, se remontó a su infancia y todos los valores y conocimientos que adquirió y que han definido parte de lo que es a día de hoy. Bajo la importancia de no dejar de soñar como hilo conductor de su ponencia, la joven de San Sebastián expuso como renunciar a la moda le llevó a dedicarse al marketing digital, donde ha formado parte de alguno de los equipos de las empresas más al alza del mundo digital en estos momentos.

La última ponente fue la directora de Banca de Instituciones de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Rosa Márquez, que expuso cómo la empresa en la que trabaja desde hace más de 25 años mantiene una política real basada en la igualdad. Asimismo, ensalzó el valor de la diversidad y cómo su experiencia personal, con un niño que tiene autismo, ha sido clave para hacer de la diversidad en todos los terrenos una fortaleza.

Tras el coffee break, la jornada cogió aún más ritmo. La cofundadora de Different Coaches, Usoa Arregui, junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià, hicieron un «roleplay eWoman» en el que participaron todos los asistentes. Una actividad que partió desde la creencia de que todos los presentes eran personas de éxito, aún sin saberlo.

Tras estos últimos minutos cargados de dinamismo, La Opinión de Málaga entregó los primeros galardones eWoman de este evento. Un reconocimiento a tres empresas o emprendedoras en las diferentes categorías que engloba. En la categoría de «Trayectoria profesional by CaixBank» el premio recayó sobre Dolores Villatoro, de Accenture Delivery Center en España. La categoría de «Negocio online» fue a parar a Mecenas 2.0. y lo recogió Marta Tabernero. El último reconocimiento dentro de la categoría «Arte digital y redes sociales» fue para El gato de la taza de té de Deborah Goya.

El encuentro estuvo patrocinado por CaixaBank y contó con la colaboración de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, el Parque Tecnológico de Andalucía, el Centre Pompidou de Málaga, Tesesa, la Universidad de Málaga, Cerveza Victoria, Copyrap y, por último, la Cámara de Comercio.