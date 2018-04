La Policía Local denuncia a Calzados Gody por servir copas y poner música en el Centro sin permiso

La Policía Local de Málaga ha denunciado a Calzados Gody por servir copas y poner música en uno de sus establecimientos sin contar con el permiso correspondiente. Las denuncias se formularon el viernes 21 y el sábado 22 y después de que los responsable del comercio fuesen advertidos días atrás, según fuentes municipales. Todo comenzó el viernes 13 de abril en la esquina en la que coinciden las calles Salinas, Strachan y Larios, donde se encuentra una de las tiendas más emblemáticas de la marca malagueña. Según las fuentes, a una patrulla le llamó la atención que la escultura Points of view del artista Tony Cragg estuviera adornada por un gran número de vasos con restos de alcohol como si fuera la barra de un bar. Las gestiones de los policías les llevó hasta la zapatería. Aunque ya estaba cerrada, comprobaron que contaba con un altavoz exterior y que publicitaba en su escaparate que se servían bebidas: «Tómate una copa con nosotros y por tu compra superior a 90 euros llévate 15 euros de descuento, un regalo muy especial y participa en sorteos de zapatos de primeras marcas», anunciaba un doble letrero en el marco del Festival de Cine que se celebraba esos días. La actividad se anunciaba de 22.00 a 24.00 cuando su horario comercial es de 10.00 a 21.00. La Policía Local fue al local el lunes 16 para pasar inspección y advertir de que no tenían permiso para unas actividades que incluían las copas, un DJ y música en directo. La actividad, sin embargo, no cesó y la Policía Local formuló la primera denuncia el viernes 20 sobre las 23.45 horas por carecer de permiso de música y dispensar copas, actividad que no se ajusta a la licencia de apertura del comercio. El sábado 21, sobre las 23.30, los agentes denunciaron los mismos hechos.