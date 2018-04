La diversificación y el empleo de calidad, los retos de Málaga

La sensación es de optimismo, a pesar de que los niveles de paro siguen siendo muy altos y de que el mercado de trabajo continúa dominado por la precariedad. el sector servicios sigue acaparando el PIB de la provincia al tiempo que la construcción certifica su repunte - La economía viene dando claras muestras de reactivación tras unos últimos años con crecimientos medios superiores al 3%. Los efectos de la crisis aún son palpables pero hay optimismo de cara al futuro. La mejora del modelo productivo, el nuevo marco de formación y la generación de más empleo estable son algunas de las claves de futuro

La economía malagueña viene mostrando en los últimos ejercicios signos de reactivación aunque los efectos de la crisis continúan siendo palpables, con unos elevados niveles de paro (hay más de 150.000 parados, el doble todavía que antes de la recesión), una precariedad laboral disparada y unos salarios inferiores a los del boom. El PIB de Málaga crece a un ritmo anual del 3%, el turismo atraviesa una época de auge, las exportaciones marcan récords y la construcción repunta pero hay diversos retos pendientes para afrontar con garantías la salida de la crisis. Entre ellos, la necesidad de diversificar un modelo productivo muy dependiente del sector turístico y del segmento inmobiliario. Para hablar de todo ello, La Opinión de Málaga ha reunido al consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, a la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, y al presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Juan Fernández.



El modelo productivo

El debate viene de lejos pero, pese a los mensajes políticos y empresariales sobre la apuesta por la innovación, da la sensación de que se ha avanzado poco. El 85% de la riqueza de la provincia depende del sector servicios, que orbita en torno al turismo, mientras que la industria permanece arrinconada ¿Hay riesgo de que esa apuesta por la diversificación sea un espejismo?

Javier Carnero

No creo que el cambio de modelo sea un espejismo, aunque sí es cierto que es un proceso dificultoso. Los cambios estructurales no son fáciles y requieren de la implicación de todos para enraizarlos. El País Vasco, que es muy industrial, está tratando ahora de diversificar con otros segmentos y le está llevando tiempo. En todo caso, en Málaga tenemos el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), fundado hace 25 años y que ya supone de forma directa o inducida el 8% del PIB de la provincia y el 20% del PIB de la capital. Es un claro ejemplo de colaboración público-privada y ha generado mucho empleo tecnológico, cualificado y de calidad.

Javier González de Lara

El modelo productivo de Málaga ha demostrado una gran solidez y madurez. El sector inmobiliario cayó en picado hace unos años y entonces se habló mucho del monocultivo. Pero en este tiempo Málaga ha demostrado que su economía sabe regenerarse. Los empresarios siempre hemos dicho que el cambio de modelo no puede hacerse a golpe de decreto por parte de la Administración. Es el mercado el que se autorregula y busca nuevos espacios de negocio. Dentro de las deficiencias que podamos tener, se ve buen comportamiento. Tenemos un sector servicios fuerte y maduro, la construcción mejora, el tecnológico crece, también lo hace mucho el agroalimentario, la logística, el cultural? Hay diversificación pero hay que mejorar para ser más resistente ante las crisis. Siempre digo que no se trata tanto de cambiar el modelo productivo como de hacer más productivo el modelo.

Juan Fernández

Estoy de acuerdo ¿Por qué siempre penalizar al turismo y la construcción? Si es lo que tenemos... Lo que habrá es que buscar un turismo de calidad. Y creo que en eso se ha avanzado mucho. He estado recientemente en un congreso nacional donde a Málaga se la ha puesto como ejemplo junto a Madrid y Barcelona en el tema del turismo cultural. Ya no somos sólo sol y playa. Y necesitamos profesionales de calidad. Debemos recuperar por completo y potenciar nuestras escuelas de hostelería, por ejemplo. O trabajar más en el sector agroalimentario y en el ámbito del PTA.

Violeta Aragón

El sector de la construcción es muy importante. No hay que demonizar lo que representa en Málaga. Ahora mismo es algo más del 5% del PIB y es el que más crece en el último año, concentrando una de cada tres empresas que se ha generado en la provincia. Somos el sector más capaz de crear empleo de forma intensiva y, además, arrastramos a muchos otros (industria auxiliar, transportes, etc). Por cada 100 puestos directos de la construcción se generan otros 45 en otros sectores. La vivienda es un bien de primera necesidad, hay una estimación del Banco de España que dice que Málaga, por crecimiento natural, va a necesitar 12.000 viviendas anuales en los próximos años. Nos hace falta también más inversión de las administraciones en infraestructuras y obra pública. Somos un pilar básico de la economía.



Precariedad laboral

La economía se recupera y también el empleo, pero la calidad de los contratos es muy mejorable. Casi el 95% de los contratos que se firman cada mes en Málaga es temporal y hay mucho empleo a tiempo parcial. Los sueldos también son bastante más bajos (en torno a un 11%) que antes de la crisis.

Juan Fernández

¿Cuánto llevamos hablando del problema de la precariedad? Parece que es un problema ligado a la crisis pero es algo que siempre hemos tenido, por desgracia. Hay una falta de educación empresarial. Nos cuesta mucho convencer al empresario de que haga contratos indefinidos, pese a que les explicamos que el contrato temporal cotiza más caro y de que se expone a un fraude de ley si pasado un tiempo no convierte ese empleo en indefinido. Lo que tiene que tener claro el empresario es que un contrato temporal tiene una causa y un efecto. Debe hacerse bien. En cuanto a la subida de sueldos, son los empresarios y sindicatos los que tienen que alcanzar acuerdos en la negociación colectiva. Estoy convencido de, con la mejora económica, habrá mayores subidas en los convenios.

Javier González de Lara

Comparto esa visión social y creo que es tarea de los asesores laborales explicar eso bien a los empresarios. Yo no creo en la temporalidad, creo más en la fidelización y en el compromiso del trabajador. Pero recuerdo que el acta de defunción de la crisis todavía no está certificada. Necesitamos que el crecimiento se consolide para que el empresario no tenga miedo de hacer contratos fijos. Y quedan otros retos, como luchar contra la economía sumergida y bajar la presión fiscal a las empresas, que ahora mismo es muy elevada.

Violeta Aragón

En construcción tenemos el contrato de obra y servicio, que es temporal por la propia naturaleza de nuestra actividad. En lo referente a salarios puedo decir que el convenio de la construcción ha subido todos los años, siempre ha estado por encima de la media. Entendemos que no hemos abandonado a los trabajadores. Se ha apostado siempre por los sueldos.

Javier Carnero

En este tema yo pienso que la reforma laboral que impulsó el Gobierno está dañando la negociación colectiva. Fue injusta en su momento y tiene elementos que son urgentes y necesarios de cambiar. Mientras exista la posibilidad de que un convenio de empresa pueda estar por encima de un convenio de sector no podremos avanzar. En todo caso, soy optimista respecto a una mejora de las condiciones laborales, tanto por presente como por futuro.



La formación

El paro sigue siendo la gran lacra de la economía malagueña, con los jóvenes como uno de los colectivos más afectados. La Junta ha aprobado un proyecto de Ley de Formación Profesional que establece un nuevo marco de planificación de estas enseñanzas.

Javier González de Lara

Es que el problema no es tanto el modelo económico como el paro. Hace seis años estábamos con una tasa por encima del 30% y ahora estamos con algo más del 20%, que sigue siendo mucho ¿Qué hacemos con los jóvenes sin salida laboral y con los mayores de 45 años? Ese es el gran debate. Agradezco al consejero su afán de encargar todo un paquete de medidas a través de esa Ley para dar una alternativa de cualificación a los 123.000 alumnos de FP de Andalucía y casi 90.000 de Bachillerato. Son ellos los que tienen más sensibilidad de cara al mundo empresarial y quienes crearán los futuros negocios. La FP dual , que tiene ya más de 2.200 empresas adheridas, combina aprendizaje y experiencia. Hay que hacer un gran esfuerzo ahí.

Javier Carnero

Esa nueva Ley de Formación Profesional que estamos tramitando en el Parlamento es vital. Fijar un modelo formativo estable es una necesidad imperiosa y sé que tengo el compromiso de los empresarios de la CEA para ello. Nuestro objetivo es también que la formación para ocupados y desempleados sea lo más ágil posible y que responda a la demanda del sector empresarial. No puede ser la Administración la que la determine porque así siempre será más lenta. Si por ejemplo hay en el mercado una demanda de encofradores para el sector de la construcción, los cursos de formación deben hacerse con inmediatez, para que en seis meses esa demanda esté cubierta y podamos pasar a otra. Por ese camino queremos ir en la Consejería.

Violeta Aragón

La FP es un reto que se debe afrontar. A nivel universitario hay un nivel alto de técnicos pero con la reactivación del sector constructor nos hemos encontrado falta de mano de obra cualificada. En los últimos años se ha hablado tan mal del sector de la construcción que los propios jóvenes no lo ven como una salida. No hay ahora mismo los trabajadores que ahora necesitamos. Nosotros estamos intentando resolver este problema en parte con nuestra Fundación Laboral de la Construcción.

Juan Fernández

Hay un déficit de formación. Se debe trabajar más el tema de la FP porque nos hemos convertido en un país de universitarios que salen con una formación, sí, pero que no tiene nada que ver con la que necesita el mundo empresarial. Está muy alejada de lo que requiere la calle. Es un problema que tenemos desde hace anos. La FP dual va a ser muy importante porque permitirá a los jóvenes formarse en el centro y, al mismo tiempo, conocer la realidad en las empresas.

El cambio de modelo económico no es un espejismo aunque sí es un proceso dificultoso. Tenemos el Parque Tecnológico, que ya genera un 8% del PIB de la provincia y un 20% en el caso de la capital»

Málaga ha demostrado en este tiempo que su economía sabe regenerarse. Los sectores productivos muestran buen comportamiento pero necesitamos ser más resistentes a las crisis»

Somos el sector capaz de generar más empleo de forma intensiva y de arrastrar a otros. Estamos creciendo en el segmento de la vivienda pero hace falta más inversión en obra pública»

En Málaga arrastramos desde siempre el problema de la precariedad laboral. Nos cuesta mucho convencer a los empresarios de que contraten de forma indefinida. Falta educación empresarial»