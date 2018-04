Fútbol 7 parálisis cerebral Nada que envidiar

El Fútbol 7 adaptado es una modalidad del deporte rey preparado para que las personas que padezcan parálisis cerebral puedan practicarlo. Hay diferentes grados de parálisis cerebral, siendo C1 mayor grado y C8 menor. Según las normas estipuladas por la Federación Internacional de Fútbol Amateur (FIFA) con las adaptaciones que introduce la Federación Internacional de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral ( CP-Football), para este deporte, solo podrán participar aquellas personas incluidas en clase C5, C6, C7 y C8 de los cuales siempre ha de haber en el terreno de juego un jugador C5 o C6. Un dato curioso sobre esta disciplina es que es un deporte mixto y hombres y mujeres pueden competir en el mismo equipo.

Con respecto al fútbol que la mayoría conoce no encontramos un gran cambio en el reglamento. Obviamente en el fútbol 7 las normas están adaptadas para sus practicantes. Las dimensiones del campo son ligeramente más pequeñas, siendo estas de 55x75, y pueden ser de césped artificial o césped natural, siete jugadores por equipo y tres suplentes. No puede haber más de un jugador C8 en pista, no existe el fuera de juego, los saques de banda se hacen rodando el balón para facilitar su recepción y la duración de los encuentros es de 60 minutos, 30 por periodo, con 10 minutos de descanso entre los mismos.

Hay tres grandes torneos a nivel mundial; los Juegos Mundiales, Los Mundiales de Fútbol y los Juegos Paralímpicos de los que forman parte desde los celebrados en Estados Unidos en 1984. Además de las competiciones a nivel continental como los Juegos Parapanamericanos y los campeonatos europeos.

En España disfrutamos de una liga nacional de fútbol 7 adaptado. Está formada por nueve equipos de todo el país y se disputa en cuatro jornadas en diferentes lugares. Barcelona, Buñol (Valencia), Navalmoral de la Mata (Cáceres) y finalmente la última jornada que se celebrará los próximos sábado 12 y domingo 13 de mayo en Málaga.

En la provincia encontramos dos equipos federados y participantes en la Liga Nacional. El primero es el Club Deportivo Amdda, presidido y fundado hace dos años por el exjugador y medallista paralímpico, David Jiménez, que se encuentra actualmente en séptima posición y el C.D. Málaga Siempre Fuerte, en novena posición. El fútbol 7 adaptado es un deporte de superación, esfuerzo y compañerismo, donde no se busca ser el mejor, se busca disfrutar de este deporte en equipo.