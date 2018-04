El nuevo recorrido y el turismo, los retos de la Semana Santa

Conde dice que la Semana Mayor es el «sello de oro» de Málaga y ofrece consenso, como los hoteleros y los hosteleros

La tradicional tertulia del restaurante Cantarrana (calle Sánchez Pastor, 10), que organiza La Opinión de Málaga, versó en esta ocasión de la Semana Santa y quedó claro, a tenor de la conversación de sobremesa, que tiene ante sí dos grandes retos: el nuevo recorrido oficial, en el que trabajan las cofradías desde hace tres años, que implica no sólo una revolución en cuanto a calles y avenidas de paso, sino también en la estética, tan importante para los cofrades; el segundo es potenciar el turismo cofrade, extendiéndolo durante todo el año con paquetes que ofrezcan procesiones, traslados o visitas a casas hermandad, restauración y alojamiento, así como tratar de seducir a alemanes y polacos, donde se estila mucho este tipo de turismo religioso, y que vengan a la ciudad. Eso quedó claro tras escuchar al presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, el portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, el hermano mayor del Cautivo, Ignacio Castillo, al vicepresidente por Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Francisco Moro y al presidente de los hosteleros malagueños (Mahos-Amares) y propietario del Cantarrana, Javier Frutos.

El balance de la Semana Santa que acaba de terminar es positivo, salvo en cuanto a haber caído este año en marzo (las de abril son tradicionalmente mejores en datos turísticos). En términos cofrades, Atencia califica la semana de «positiva, han podido salir las 41 cofradías y el Resucitado, no ha habido incidentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado a la altura de las circunstancias». Además, señala que hoteles y restaurantes han facturado mucho gracias al gran flujo de personas. «A nivel organizativo, las cofradías están en un grado de madurez tal que en el momento en que el clima acompaña y salen a la calle, lo normal es que discurran bien». Tampoco hubo problemas con los horarios. El hermano mayor del Cautivo, tras el incidente de la estampida de 2017 en Carretería, afirma que se ha trabajado mucho a lo largo de los últimos doce meses para evitar otra situación similar, tanto con la Policía Nacional como con el Ayuntamiento. «Todo el año se ha trabajado en ello y se han visto los buenos resultados. Somos conscientes de lo que significa nuestra presencia ya no sólo en la calle, sino diaria, y apostamos por mantener esa línea, nos daremos cuenta de lo que estamos siendo capaces de hacer cuando se vean con la perspectiva suficiente estos primeros años del siglo XXI».

Carlos Conde asegura que la Semana Santa es «el sello de oro de la ciudad» y, además del evidente sentido religioso, «se ha convertido en un acontecimiento que traspasa nuestras fronteras», ya que, a que es un acontecimiento especial, se suma la visita a una ciudad «muy agradable». «Si algo destaco de la Semana Santa es que es un suma y sigue, cada año alcanzamos una cota, un hito aún mayor, consigue mejorarse a sí misma». Destaca este año la gran proyección nacional e internacional gracias al acuerdo firmado con diversas televisiones, especialmente TVE, de forma que nuestras procesiones han tenido una audiencia potencial de 450 millones de personas. «Vamos a seguir siendo un referente, porque además es una de las Semanas Santas más singulares del país, única en España, y me refiero también a la provincia», dice.

Francisco Moro alaba la singularidad de la Semana Santa malagueña, «única en el mundo» y agradeció a la Agrupación de Cofradías el trabajo desarrollado en los últimos años en cuanto a que antes se decía que «era sólo algo religioso y el resto no se quería tocar, nosotros intentamos que esa apertura se hiciera, en los últimos años se ha notado un gran cambio tanto en el aspecto religioso, que es el principal, como en el económico». Afirma que la ocupación hotelera ha bajado este año hasta rozar el 80%, lo que es normal al caer la misma en marzo en 2018 y la inestabilidad meteorológica que ha habido en la ciudad en las semanas previas. Frutos, por su parte, asegura que a la Semana Santa se ha trasladado la evidente explosión cultural de la ciudad y asegura que, pese al tiempo inestable y el hecho de que haya caído en marzo, la facturación del sector hostelero ha subido un punto y medio.



Retos

De cualquier forma, la Semana Santa tiene dos retos. El primero, explica Atencia, es el nuevo itinerario oficial, que se inaugurará, posiblemente, en 2019 y en el que se trabaja desde hace tres años. «El proyecto es de mejora integral de la Semana Santa, no sólo es el recorrido oficial, hay muchos aspectos: la estética, mayor comodidad para los abonados, tema de seguridad, de imágenes de televisión, una señal única, mejor oportunidad y trabajo para los medios, espacios para minusválidos, espacios temáticos para niños, de olores, sabores, lo que pretendemos es hacer un escenario adaptado a los tiempos». Una de las propuestas, añade, es cerrar el recorrido para evitar el tránsito de personas entre las procesiones, algo antiestético. Eso sí, abonados y vecinos sí podrán pasar y se pondrán las pertinentes pasarelas de paso y seguridad. «El recorrido actual es de los años 20, está diseñado cuando en Málaga había la mitad de las cofradías que hay ahora, y además no existía la problemática que tenemos ahora de cofradías que vienen del extrarradio, o incluso hay días que están saturados, como el Domingo de Ramos», aclara.

La idea es darle mayor permeabilidad al recorrido, de forma que la tribuna oficial estará en la plaza de la Constitución, aunque en otra posición, y unirá Cisneros y Especerías con Larios; además se trabaja, señala, en la segunda puerta de la Catedral, «eso multiplica exponencialmente las posibilidades de las cofradías a la hora de ponerse de acuerdo entre ellas entre diferentes opciones: eso permitiría que el acceso al recorrido oficial fuera desde tres puntos, desde calle Cisneros y Especería, calle Nueva o incluso desde la calle Granada, pidiéndose la venia al comienzo. Además, el sentido de las procesiones pasa a ser Norte-Sur. «Estamos en la última fase, donde tenemos que ir cerrando con las cofradías; si se aprueba, se hablaría con la ciudad, con los abonados...».

Ignacio Castillo dice tener muchas esperanzas en el nuevo recorrido y recuerda que el Cautivo lleva años pidiendo salir la primera del Lunes Santo, pero el itinerario renovado sí les dará esa posibilidad y se muestra de acuerdo con el hecho de cerrar el recorrido. «La mayoría de las cofradías están de acuerdo con el recorrido», dice.

Conde destaca que no hay ningún proyecto que afecte al Centro de Málaga que no tenga en cuenta la afectación o no «a un fenómeno tan importante como la Semana Santa» y ofrece la mano tendida a la Agrupación de Cofradías para consensuar, una vez salga de su seno, este proyecto con la ciudad y otros actores como hoteleros y hosteleros. «Vamos a ser permeables a cualquier planteamiento que se haga; de vez en cuando, las administraciones tienen que reflexionar y dar un paso, porque la ciudadanía lo pide y las cofradías deciden que es el momento para hacerlo, así que ánimo, el Ayuntamiento siempre irá de la mano con las cofradías», destaca.

Moro se queja de que antes, en la Alameda, muchos turistas podían ver sin problema las procesiones al ser un lugar con un gran espacio. «El hecho de que se hayan puesto las gradas que se pusieron ha quitado esa visibilidad, y obligamos a la gente a meterse por zonas que no conoce» y pide que el nuevo recorrido sea accesible a quienes ven las procesiones desde fuera. Atencia recuerda que es sólo una propuesta, reitera su espíritu de consenso y señala que van a tener especial cuidado con los abonados históricos. Frutos también pide que ese proyecto busque el consenso de hosteleros y hoteleros.

El segundo reto es lo que Atencia dibuja en el Plan Estratégico Turístico, de forma que considera que hay que avanzar en ofrecer paquetes turísticos para que los visitantes puedan ver las procesiones (beneficiándose, por ejemplo, del sistema de rotación de sillas), comer en un restaurante y que el alojamiento esté incluido. El segundo pilar son los traslados previos a Semana Santa, «un hecho diferencial» malagueño, de forma que ya se están ofreciendo paquetes exclusivos para visitas que se produzcan esta semana desde todos los puntos de España. «Ahí sí tenemos que dialogar, la posibilidad de hacer ofertas a grupos, que vengan con el hotel, con el restaurante, con el museo, incluidos determinados espacios que se le acoten para ver el traslado». El resto del año, «el tiempo ordinario», hay que potenciar el turismo religioso, ofertando visitas a casas hermandad, iglesias, restaurantes temáticos y talleres de orfebrería, imaginería y otros oficios cofrades. Con el Ayuntamiento, dice, se han puesto en marcha seis rutas cofrades y se ha formado a varias personas para que las muestren. Destaca que en Alemania y Polonia hay potencial mercado para el turismo religioso, tras lo que tendió la mano a hosteleros y hoteleros.

Castillo resalta que gracias a la Semana Santa aumenta el empleo, se mantienen «oficios artesanales que se hubieran perdido, etcétera...», mientras que Frutos y Atencia recuerdan la próxima procesión Magna del 26 de mayo. Conde indica que en la ciudad hay 80.000 hermanos de cuota y Moro resalta que el nuevo itinerario es un proyecto de ciudad y ha de durar muchos años, no estar al albur del político de turno.

También surgió el tema de la cesión de terrenos a hermandades para construir sus sedes y de las subvenciones –criticadas por Málaga Ahora, por ejemplo–. Conde critica que un grupo «ideologice sus propuestas» ante un fenómeno tan destacado como la Semana Santa, tan enraizado en la sociedad, y aseguró que el Ayuntamiento va a defender a las cofradías siempre. Atencia e Ignacio Castillo destacaron la gran labor social que realizan las corporaciones nazarenas.



Los expertos

Ahora el itinerario es muy importante, lo hacemos poco a poco, porque queremos que sea un proyecto de todos, que todo el mundo lo haga suyo, los hosteleros, los hoteleros y los demás sectores vean una oportunidad allí, vamos a abrir los canales, creemos que es bueno»

Este año hemos tenido un 3% o un 4% menos de pernoctaciones en relación al año pasado, por lo que nos hemos situado muy cerca del 80%. Pero esta Semana Santa ha caído en marzo y ha habido amenaza de lluvia. En relación a hace dos años, que cayó en abril, ha sido bastante mejor»

No hay ningún proyecto que afecte al Centro de Málaga que no tenga en cuenta la afectación o no a la Semana Santa. El Ayuntamiento de Málaga siempre irá de la mano con las cofradías. De vez en cuando, hay que reflexionar y decir vamos a dar un paso»

Apostamos por mantener esta línea, nos daremos cuenta de lo que estamos siendo capaces de realizar cuando se vean con la perspectiva suficiente estos primeros años del siglo XXI. Somos conscientes de lo que significa nuestra presencia en la calle».