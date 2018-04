Taalentfy aspira a alcanzar los 50.000 usuarios en 2018

Taalentfy, la plataforma para la búsqueda de empleo basada en el talento que lanzó su versión comercial el pasado mes de marzo, se ha marcado como principal objetivo para 2018 alcanzar los 50.000 usuarios.

Además, según ha explicado el fundador y CEO de Taalentfy, Alejandro González, "la idea es preparar el plan de expansión internacional para el año que viene", pues pretenden lanzar la plataforma en Latinoamérica y Estados Unidos.

"Con Latinoamérica ya estamos haciendo los primeros experimentos y, si aquí en España hemos tenido buena acogida, allí tiene mejor pinta incluso", ha reconocido González en declaraciones a Europa Press.

La 'startup' malagueña Knowledgefy Technologies ha sido la encargada de lanzar Taalentfy, con la que "proponemos al mercado una plataforma que va más allá del empleo", ha explicado el CEO, indicando que "ayudamos al usuario a identificar su talento más allá de su currículo o experiencia laboral, porque puede ser alguien joven que esté iniciando sus estudios y no tenga experiencia".

Así, instan a los usuarios a "utilizar sus capacidades para poder adquirir nuevos conocimientos". De esta manera, "los ayudamos a construir su perfil en base a esas capacidades, habilidades y competencias mediante un sistema de evaluación propio".

Dicho sistema construye un perfil competencial del usuario y los alinea con sus conocimientos actuales y los que desea adquirir, "ya que le damos mucha importancia a cuáles son sus intereses, objetivos, etcétera".

A partir de entonces, explica el fundador de Taalentfy, la plataforma no solo le recomienda puestos de trabajo, sino que también le proporciona contenido formativo para poder adquirir los conocimientos que necesita y "mejorar así su empleabilidad".

Además, ha añadido, "se le recomiendan otros usuarios que puedan tener perfiles interesantes para él" bien por ser "un referente" o "complementario porque en vez de buscar trabajo pretende crear un proyecto".

En cuanto a beneficios de los registrados en la plataforma, González ha indicado, por otra parte, que ofrecen una serie de canales verticales, las llamadas "tribus del conocimiento", donde pueden encontrar gente con sus mismos intereses y compartir conocimientos, conversaciones, hilos de discusión, e incluso, se pueden generar grupos de trabajo alrededor de una temática concreta como videojuegos, robótica o inteligencia artificial.

Así, ha resaltado también "lo que llamamos el blablacar del talento", y es que el usuario "puede aprovechar su entorno y si ve ofertas de empleo interesantes, aunque él no encaje, puede recomendarlas a un amigo". En este caso, "si la empresa se interesa por él, la plataforma le paga al usuario".

De esta forma, "las empresas tienen a su disposición no solo a una comunidad de candidatos, sino a una comunidad de 'headhunters' trabajando por ellas". Por tanto, una de las cosas que "ofrecemos a las empresas es que haya usuarios que trabajen para ellos no conformándose solo con la comunidad de talento que ya existe, sino accediendo al talento fuera, a los que no están buscando empleo de manera activa".

"Candidatos filtrados, medidos y segmentados"

Además, se proporciona "un entorno de usuarios y candidatos bien filtrados, medidos y segmentados en base a lo que los candidatos no suelen poner en su currículo". Así, pueden acceder, ha explicado, a "su perfil competencial, es decir, qué son capaces de hacer hoy y que pueden ser capaces de hacer mañana; cuáles son los conocimientos que tienen actualmente y cuales son sus intereses".

En este punto, ha agregado también la posibilidad de "ver dónde participan y en qué tipo de ámbitos, llegando mas allá del propio currículo y teniendo una información mucho más valiosa de cara a los nuevos puestos de trabajo que se están generando". Por ello, Alejandro González ha reivindicado que la manera de buscar el talento "tiene que se en base a estas capacidades".

A pesar de este cambio a la hora de buscar empleo y de contratar a alguien, el fundador de Taalentfy ha puntualizado que "aunque tendemos a dar un cambio radical al mercado laboral, lo hacemos un poco alineados a cómo se comporta el mercado y a las necesidades que tienen las empresas hoy en día".

En este sentido, ha explicado que "a pesar de proponer este tipo de avance o cambio disruptivo desde el punto de vista de la selección, seguimos manteniendo la información que ellos muchas veces buscan que, al final, es qué ha estudiado, en qué ha trabajado y cuánto tiempo y qué conocimientos tiene". "Eso lo seguimos respetando", ha reconocido, apostillando que lo compatibilizan con esta nueva fórmula.



Un millar de usuarios

Taalentfy comenzó a desarrollarse a finales de 2015 y fue constituida finalmente como empresa en enero de 2019, relata González. Desde entonces hasta abril "captamos inversión, contratamos personal y, en septiembre, tuvimos la primera versión del producto".

Esta versión beta "nos ha servido para experimentar y mejorar aquellas partes donde el usuario o la empresa encontraba problemas o dificultades". Así, "hemos ido afinando la plataforma y la versión comercial se lanzó en Semana Santa", ha asegurado.

En total, desde septiembre a la actualidad, más de mil usuarios se han inscrito. "La acogida ha sido magnífica, tenemos bastantes empresas interesadas y nos están llamando organismos para buscar vías de colaboración con la plataforma", ha resaltado el CEO.

El reto, ha detallado, "está en crear una comunidad de usuarios amplia donde se genere una comunidad de talento que colabore, que proponga contenidos y que encuentre empleos". "La finalidad es que se cierren contrataciones de manera recurrente", ha planteado.

Así, se han marcado como objetivo principal que "tanto usuarios como empresas lo vean como una alternativa diferente a lo que utilizan de manera tradicional y la forma de hacerlo de aquí a un futuro, y que cumplamos los objetivos de uso tanto de empresas como de usuarios".

Por otro lado, el fundador y CEO de Taalentfy ha puesto en valor que la plataforma recibió el pasado mes de noviembre el premio al mejor proyecto de labor social del mundo hispano en Nueva York en el New York Summit 2017, el principal evento internacional hispano de innovación y emprendimiento que se celebra en EEUU; siendo la única 'startup' andaluza seleccionada entre las diez más innovadoras de habla hispana.

Además, también en 2017 consiguió el Premio del Día de Internet al mejor proyecto de investigación y emprendimiento, y en 2016 el Premio al Talento Innovador en el V Congreso de Inteligencia Colectiva. De igual modo, ha formado parte de la última convocatoria del Programa Minerva, promovido por Vodafone y la Junta de Andalucía.