Cs y PP aprobarán pedir a la Junta que permita tirar el edificio del Astoria

El grupo municipal de Ciudadanos llevará al pleno de mañana miércoles una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a que permita la demolición del antiguo edificio de los cines Astoria y Victoria ligada a un proyecto de intervención arqueológica. Esta iniciativa tendrá el apoyo del PP, según anunció ayer el alcalde, Francisco de la Torre, lo que garantiza su aprobación al sumar ambos grupos dieciséis concejales, la mayoría absoluta.

Ciudadanos también insta al Ayuntamiento a no descartar la ampliación de la plaza de la Merced en el caso de que los técnicos determinen un hallazgo arqueológico viable y de valor y a que, en caso contrario, continúe la tramitación del proyecto Málaga All Space, que propone un edificio translúcido con usos culturales y gastronómico de tres alturas.

El regidor aseguró ayer: «Apoyaremos la demolición», y consideró una «cosa absurda» que no se haga para ir avanzando lo que se pueda en los trámites, además de pedir que las competencias arqueológicas pasen de la Junta al Ayuntamiento, sobre todo «si no hay sentido común a nivel regional». El alcalde destacó que en esa zona hay que descender no sólo a la cota medieval, sino hasta la fenicia y la romana, y con el edificio en pie estas labores supondrían un peligro para los técnicos y los arqueólogos. En relación al proyecto presentado, anunció un matiz: habrá que hacer un concurso para que salga adelante esta u otra propuesta. Sobre la ampliación de la plaza avanzó otro matiz: «El conservar la plaza es nuestra opción», de forma que habrá que valorar el hallazgo que se produzca y ver si es compatible con la existencia de un nuevo edificio. Sólo se abriría la plaza, por imperativo legal, si fueran «absolutamente incompatibles» un yacimiento de gran valor y un edificio.

El portavoz del grupo municipal Socialista, Daniel Pérez, también fue preguntado al respecto y avanzó que votarían no a no ser que se aceptaran algunas de sus enmiendas. Pérez criticó que esta moción «llega algo tarde», ya que recordó que se presentó una por parte de Málaga para la Gente que, con una enmienda del PSOE, se aprobó por unanimidad con el resultado de dar luz verde a tirar el edificio del Astoria ligado siempre a un proyecto. Insistió en el aspecto clave del asunto: que el Pepri del Centro impide tirar un edificio siempre que no vaya ligado a un proyecto. «No tiene sentido, se intenta culpar a la Junta, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es hacer lo que dicen las normas urbanísticas», sentenció.

Pérez afirmó que el único responsable de que el edificio del Astoria esté como está es «Paco de la Torre, que se gastó 21 millones de euros para comprar el edificio. No tiene proyecto. Ese agotamiento se ve en que no tienen ideas». Anunció que proyectan presentar una enmienda a la moción.

Su viceportavoz, Sergio Brenes, insistió en que el Ayuntamiento no puede incumplir su propia normativa y atacó a Ciudadanos por llevar en su programa que allí se levantase un hotel y ahora proponer otra cosa, «algo que hace habitualmente el PP».