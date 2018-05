El PP pedirá en el pleno penas más duras por los delitos sexuales

El PP en el Ayuntamiento de Málaga llevará el próximo pleno, que se celebra mañana, una moción en la que, «desde el respeto al Poder Judicial, comparte la decisión del Gobierno acerca de estudiar la posibilidad de modificar la tipificación de los delitos sexuales del Código Penal, en la línea de ofrecer mayores garantías en situaciones como la que nos ocupa», lo que va en la línea de endurecer las penas.

El PP propone a los grupos que adopten un acuerdo para mostrar su solidaridad y apoyo a la mujer víctima de 'La Manada', sus familiares y allegados, así como también pide que pacten que el Consistorio «muestre su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y su compromiso para seguir trabajando por la igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y hombres, usando para ello todos los medios posibles, fundamentalmente la educación y sensibilización; asimismo, insta al resto de instituciones y a la sociedad en su conjunto a trabajar en la misma dirección».

Explican los populares que, en estos días, «se está produciendo un importante clamor social tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016 en Pamplona, el conocido como caso 'La Manada'».

El fallo judicial, destacan, cuenta con un voto particular que se inclinaba por la absolución, condena a nueve años de prisión a los cinco hombres acusados de abuso sexual continuado con prevalimiento a una joven de 18 años e impone con ello unas penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, la acusación particular y las populares. En efecto, no se habla de agresión sexual (violación), sino de abuso, «al entender los jueces que, pese al relato de los hechos, no hubo violencia ni intimidación».

A la vista de ello, la sociedad civil ha reaccionado «enérgicamente» ante una sentencia que, aunque debe ser respetada y acatada, «no es óbice para seguir profundizando en la idea de la igualdad y protección que deben sentir las mujeres. Compartimos, por tanto, el dolor y la indignación de la sociedad española ante la gravedad y crueldad de los hechos a los que alude esta sentencia».

Hoy, con más fuerza si cabe, «es preciso insistir en el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y en la necesidad de trabajar día a día en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, para erradicar todos aquellos obstáculos que mermen los derechos de las mujeres y supongan situaciones de desigualdad». En casos como este, recalcan, es necesario adecuar el Código Penal a la realidad actual.