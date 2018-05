El Ayuntamiento exige a la Junta tirar ya el Astoria para buscar restos arqueológicos

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por 19 votos a favor (Ciudadanos, PP, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y Juanjo Espinosa, aunque faltaban algunos concejales) y nueve en contra (PSOE), instar a la Junta de Andalucía a que permita tirar ya el edifico de los cines Astoria y Victoria ligada a un proyecto de intervención arqueológica. También se aprueba no descartar la ampliación de la Plaza de la Merced en el caso de que los técnicos determinen un hallazgo de valor.

Por último, se insta al Ayuntamiento a que en caso contrario se continúe con la convocatoria de un concurso para adjudicar el espacio a un promotor. Aquí es donde ha estado el debate, porque ya existe un proyecto conocido como Málaga All Space, que implementa usos culturales y gastronómicos. El Pepri impide tirar un edificio si no hay un proyecto para levantar una nuevo, lo que ha recordado el viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes, y este ha pedido a Ciudadanos que acepte una enmienda para tirar el edificio siempre que haya un proyecto, como consta en el PGOU y el Pepri. Cassá ha rechazado esta enmienda, pero ha aceptado las de Málaga Ahora y Málaga para la Gente en el sentido de que no se señale a un proyecto concreto y se continúe tramitando el asunto hasta llegar a un concurso.

Lo cierto es que el edil de Urbanismo, Francisco Pomares, ha asegurado que pronto se va a presentar a la Junta no sólo un proyecto arqueológico, sino que se va a aprobar en la Junta de Gobierno Local la declaración de interés general del proyecto de Málaga All Space, de forma que sí habrá una iniciativa en firme. También ha avanzado Pomares que el concurso de hará en base al proyecto de Málaga All Space, y al mismo podrán presentarse todos los promotores que lo deseen, pero siempre que respeten lo reflejado en esa iniciativa, un edificio translúcido de tres plantas más sótano que prevé en el subsuelo un auditorio de 1.500 personas y usos gastronómicos y culturales en el resto. Cualquier promotor podrá presentarse pero "en base a ese proyecto".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que ellos ya estaban por tirar el edificio y abrir la plaza de una vez así como someter a consulta popular cuál es la mejor opción para el terreno.

Brenes y Cassá se han enzarzado en un debate sobre el hecho de que el primero ha acusado al segundo de cambiar de postura cada mes de mayo en relación al terreno, como hace el alcalde, aunque "dos que duermen en el mismo colchón se vuelven en la misma condición" y le ha recordado que propuso un hotel de cinco estrellas para ese suelo y ahora opta por tirarlo. Cassá ha dicho que es Cs quien desbloquea los proyectos de Málaga y que el electorado va a castigar al PSOE. El alcalde ha llamado la atención a Brenes por contestar a Cassá ya fuera del turno programado.