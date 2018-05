Málaga Ahora celebra una asamblea general tras 18 meses de silencio

Málaga Ahora celebrará esta tarde una asamblea general para informar a sus inscritos y simpatizantes sobre el trabajo realizado en los últimos meses. La reunión de lo que es el máximo órgano de decisión de la formación municipalista, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Málaga, se produce 18 meses después de que se celebrara la última asamblea general. Concretamente, según rezan las actas que publica el partido en su página web, el pasado 1 de diciembre de 2016. Un hecho que choca con los propios estatutos de Málaga Ahora que se aprobaron para cumplir con dos de las promesas estrella: transparencia y participación.

En el apartado de modelo organizativo de los estatutos, en el punto 2.5, se fija que «se celebrarán al menos dos asambleas generales al año, de carácter semestral». También obliga al «equipo institucional», es decir a los representantes de Málaga Ahora en el Ayuntamiento y en la Diputación, a «rendir cuentas una vez al año en la asamblea general». Una directriz normativa que tampoco se está cumpliendo ante la falta de convocatoria de dicho órgano.

Preguntado por esta circunstancia, la portavoz de Málaga Ahora en la Diputación, Rosa Galindo, afirmó a este periódico que sí se había celebrado una asamblea «hace unos seis meses». Sin embargo, no consta ningún acta de tal celebración ni en la página web del partido ni ningún inscrito en Málaga Ahora ha recibido la correspondiente invitación. En víspera de la asamblea general de hoy, que se celebrará a las 18.00 horas en la sede de Málaga Ahora, no son pocos los inscritos que manifiestan su malestar ante lo que consideran un incumplimiento de lo establecido. «Han convertido a Málaga Ahora en un corrillo privado», asegura un inscrito que no espera una afluencia masiva para esta tarde. «Han vaciado a los órganos internos de contenido», sentencia otro inscrito.



Municipales de 2019

Las elecciones locales de 2019 son el gran ausente del orden del día presentado para esta asamblea general, que consta de los siguientes puntos: puesta al día de documentos constituyentes, rendición de cuentas desde los grupos institucionales e información sobre la resolución favorable de Fiscalía relativa a cuentas. Según los responsables de Málaga Ahora, el debate sobre cómo acudir a las urnas en 2019, si en confluencia o con la marca propia, se pospondrá para futuras reuniones. Eso sí, es probable que de la asamblea de hoy se salga con una fecha concreta para afrontar una cuestión de suma importancia para el futuro. La intención es no postergar esta incógnita más allá de junio.