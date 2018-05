Urbanismo usará el proyecto Málaga All Space para esquivar el Pepri en el Astoria

La moción urgente de Ciudadanos sale adelante con el único voto en contra del PSOE, que insiste en la necesidad de un proyecto de construcción en la manzana

El pleno del Ayuntamiento de Málaga debatió ayer una moción de Ciudadanos relativa al edificio Astoria, que salió adelante con diecinueve votos favor (PP, Cs, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y Juan José Espinosa, aunque algunos miembros de los grupos no estaban presentes) y nueve en contra (PSOE). Así, la ciudad insta a la Junta de Andalucía a que permita demoler ya el inmueble para hacer las pertinentes excavaciones arqueológicas. Juan Cassá, portavoz de la formación naranja, defendió que no se descarte ampliar la plaza de la Merced si el hallazgo arqueológico es de gran valor, lo que también salió adelante, pero, si los restos no tienen interés alguno, se siga con la tramitación del proyecto conocido como Málaga All Space (MAS), punto que fue modificado al pedir la izquierda que el futuro concurso no se ligue a un promotor específico. De cualquier forma, el edil de Urbanismo, Francisco Pomares, destacó que la Junta de Gobierno Local declarará de interés general la iniciativa de MAS y la presentará como proyecto futuro, esquivando así lo que dice la norma.

Pomares señaló que el Pepri Centro sólo permite tirar un edificio si está ligado a la petición de una licencia de obra para levantar otro y, por ello, para cumplir con la norma, la Junta de Gobierno Local declarará de interés general esta iniciativa, de forma que ya sí habría un proyecto tangible y debería servir para que la Junta diera el visto bueno. «El Pepri, para pedir una licencia de derribo, obliga a pedir una de construcción. Ahora es posible hacerlo de la mano de la Junta. Así, la Junta de Gobierno Local va a declarar de interés general el proyecto de Málaga All Space y habrá idea y proyecto, y ello, unido al subproyecto de intervención arqueológica» se enviará al Ejecutivo andaluz, de forma que así se cumpliría con la ley, según su lectura. También explicó que habrá que ver si es «posible y viable» la iniciativa que lleva aparejada un auditorio para 1.500 personas a diez metros bajo tierra. Pomares ve el proyecto de MAS como viable.

Los grupos de izquierda, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, llamaron la atención sobre el hecho de que debe convocarse un concurso y no optar automáticamente por esta iniciativa, a lo que Pomares destacó que «se puede montar un concurso al que podrá acceder cualquier promotor, pero en base a ese proyecto, es legal y posible; nos gusta y podrá presentarse cualquiera en relación a ese proyecto».

Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, destacó: «Nos hubiera gustado que fuera ya en los presupuestos» y señaló que su grupo optó desde siempre por tirar el edificio y ampliar la plaza, aunque eso sí, tras una consulta ciudadana. Insistió en no ligar el futuro concurso a un proyecto concreto.

Mención aparte merece la refriega entre Cassá y el viceportavoz socialista, Sergio Brenes, quien señaló los cambios de postura de la formación naranja en este asunto, en su opinión, ya que primero apoyaban un hotel de cinco estrellas en la parcela y ahora tirar el edificio. Aseguró Brenes que Cassá está desarrollando el mismo hábito del alcalde de decir una cosa un día y otra en la jornada siguiente, «dos que comparten colchón son de la misma condición». Cassá no se quedó corto y destacó que su grupo lo que hace es desbloquear proyectos de Málaga y auguró al PSOE un mal resultado electoral.