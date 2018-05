Alberto Montero se posiciona como candidato a la alcaldía de Málaga

Podemos se presentará a las próximas elecciones locales de 2019. La hoja de ruta electoral está claramente marcada: formar parte de una coalición electoral con IU como socio preferente y sumar fuerzas a la izquierda del PSOE. Una amplia confluencia para pelear el Ayuntamiento de Málaga que, llegado el momento, tendrá que presentar su candidato a la alcaldía y el nombre del actual diputado por Málaga de Podemos en el Congreso de los Diputados, Alberto Montero, lleva tiempo sonando como un activo. Ahora, se ha pronunciado por primera vez sobre esta posibilidad, asegurando que «como a cualquier malagueño me gustaría ser alcalde de Málaga». En una entrevista en el Mirador de Ondaluz, el diputado morado abundó en que «Málaga es una ciudad maravillosa» y que «sería un honor» poder ser el alcalde de Málaga.

Para llegar hasta ahí, Montero aseguró que ya se han puesto en marcha los correspondientes mecanismos para alcanzar un acuerdo amplio dentro del espectro de la izquierda malagueña, aunque esgrimiendo diferentes intensidades. La sintonía con IU, al igual que entre sus cúpulas regionales, es buena. Montero aseguró que está en contacto con el líder provincial de IU, Guzmán Ahumada, y que ambos están convencidos de que hay que evitar que se repita un escenario como el de 2015, cuando fracasó el proyecto de Ganemos y, finalmente, concurrieron a las locales dos partidos al margen del PSOE. IU como Málaga para la Gente por un lado, y Málaga Ahora, aprovechando el tirón de Podemos tras la decisión de Pablo Iglesias de no presentar candidaturas municipales con la marca morada. «Ahora mismo, estamos en un proceso de crear esa confluencia para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace cuatro años, que acabamos con dos fuerzas de izquierdas a la izquierda del PSOE», manifestó Montero que hay que evitar, a toda costa, el escenario de 2015.

El secretario general de Podemos en Málaga confía en que esa apelación sea suficiente para lograr que Málaga Ahora se pueda sumar a dicha confluencia. Los ánimos para ello, a priori, no son los mejores. En la asamblea general de la formación municipalista, celebrada este jueves, el partido que lidera Ysabel Torralbo en el Ayuntamiento puso de manifiesto la distancia que les separa de IU en estos momentos. Más allá de las inexistentes relaciones personales entre sus respectivos concejales, Málaga Ahora calificó a IU como un partido que representa a la «izquierda inofensiva». De entrada, no es la mejor carta de presentación para sentarse en la mesa de la negociación. El propio Montero confesó que, a día de hoy, no mantiene contactos con ningún miembro de Málaga Ahora.

Independientemente de cuál sea el resultado final de este proceso que deberá servir para formalizar una candidatura, Montero dejó claro que el futuro cabeza de lista de la misma debe salir de unas primarias. Un paso previo en el que el actual diputado ya cuenta con experiencia acumulada. Primero, para las listas al Congreso y después en las primarias a la secretaría general.