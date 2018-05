Diputados distraídos en el Debate del Estado de la Provincia

Un Debate del Estado de la Provincia nunca figurará entre la lista de los mejores planes para un viernes ni hay en ello algo que se parezca de lejos a la diversión. No es así porque lo diga uno. Es lo que transmiten los propios diputados. Cuando era difícil que ya no se pudiera hacer más para prestar menos atención, no pareció casualidad que Elías Bendodo, antes de replicar a los portavoces de la oposición, insistiera en el siguiente mensaje: «Los he escuchado a todos atentamente y he tomado nota». Es decir, los demás sé que no, pero yo me he mantenido mi atención firme.

Durante el desarrollo de las sesiones plenarias se han instalado escenas dentro del marco de la normalidad que resultan muy llamativas para el espectador que lo contempla todo desde el graderío. Hay clásicos que nunca fallan. Primero está la consulta al móvil. Resulta una herramienta fundamental para combatir el aburrimiento. Si le pones la atención que precisa a la pantalla, el ruido que emana del atril hasta puede convertirse en un sonido relajante de fondo. A grandes rasgos, el formato que establece el Debate de la Provincia invita al uso masivo de la tecnología. El presidente, tiempo ilimitado. Los diferentes portavoces, un primer discurso de 12 minutos y una réplica de cinco. Símbolos, auténticos baluartes todos ellos, al discurso leído. Algo a lo que ayer sucumbieron todos de forma tozuda. Por completar la lista, además del ya mencionado Bendodo, tomaron lectura Francisco Salado, Francisco Conejo, Gonzalo Sichar, Guzmán Ahumada y Rosa Galindo.

El punto exacto en el que la atención empieza a deshilacharse debe rondar por el primer folio. Echar mano al móvil no es algo que entienda de partidos. Todos los diputados podrían formar parte del mismo club. A pesar de algunas interpretaciones estilizadas al disimulo. Otro clásico del que ayer se abusó consiste en levantarse de repente del escaño para dar una vuelta. Bien para desaparecer por los pasillos o bien para buscar la cercanía del compañero que se sitúa en el otro extremo de la bancada. Ayer, sobre todo durante el primer turno de Rosa Galindo, la cosa fue muy descarada. Un verdadero homenaje al absentismo espontáneo. Por mucho que algunos puedan pensar que escuchar por enésima vez la misma campaña de fuego contra el régimen del 78 ya no tenga mucho sentido, es algo que va incluido dentro de un jugoso sueldo, y hay cosas que no se deberían permitir por respeto a la institución. No puedes hacer pasar por un intercambio puntual lo que en realidad tiene mucho que ver con una charla en la barra del bar de enfrente. Víctor Fernández aprovechó y sacó un puñado de folios de una carpeta azul para estampar su firma en cada uno de ellos. Auténtico trabajo de despacho durante un Debate del Estado de la Provincia bien puesto.

Por abordar ligeramente el contenido de la sesión monográfica, lo de ayer fue la constatación de que Elías Bendodo y Francisco Conejo se siguen atacando con la vieja ternura de siempre mientras que a la nueva política le han dado una plataforma muy grande y aún no sabe usarla. «Usted, señor Conejo, nunca va a presidir esta Diputación». «Usted, señor Bendodo, le ha perdido la partida al señor De la Torre». Una apasionante oda a la rutina. Y las que quedan.