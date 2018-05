Daniel Pérez se presenta a las primarias del PSOE con la idea de "recuperar" Málaga

Daniel Pérez, junto a los coordinadores de su candidatura en los once distritos.

Rafael Fuentes anuncia que no se presenta aunque no dará su apoyo a ningún otro candidato hasta no escuchar sus propuestas y conocer su programa

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, presentó ayer la documentación necesaria para concurrir a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la alcaldía de Málaga en las elecciones de 2019. Pérez compareció junto a los representantes de su campaña en los once distritos de la capital y las Juventudes Socialistas y desveló su eslogan, «Todo Málaga», para este trámite, que implica la aspiración de su equipo de integrar en su trabajo a toda la ciudadanía malagueña «creando un proyecto ilusionante» y ambicioso.

Será hasta las 20.00 horas del jueves cuando se podrán presentar los distintos precandidatos, aunque hasta ahora sólo haya rumores al respecto. Así, Pérez defendió el sistema de primarias, «el más democrático que existe». «Respeto que haya algún compañero que quiera optar; si es así, tendremos un debate de ideas y de programas, pero entiendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para saber que debemos salir fuertes. Cuando los socialistas discutimos y cerramos nuestros procedimientos, después miramos hacia el futuro juntos. Por tanto, respeto absoluto si algún compañero o compañera quiere presentarse, son 80 avales. Si se presentan, en buena lid tendremos un debate de ideas, lo importante es salir fuertes y ser opción de cambio», declaró, para presentar después a su coordinador de campaña, Antonio Navajas, «una persona respetada en el PSOE, con una gran trayectoria, querido por los militantes y muy reconocido en la ciudad». Eso sí, si no se presentara nadie «saldríamos más fuertes y unidos», pero, aún así, respetó que cualquiera pueda dar el paso.

También dio las gracias a los cientos de militantes que le han hecho llegar estos días su apoyo y su ánimo para que diera este paso, aseguró que en su programa se van a sentir identificados los socialistas y cualquier malagueño y afirmó que es la hora de «recuperar Málaga, de darle un impulso a la ciudad y ser la capital del sur de Europa». «El PSOE está preparado para gobernar, por eso doy este paso y asumo este reto, sobre todo como un esfuerzo colectivo y no sólo personal», declaró.

Sobre los ejes de su campaña, señaló que están dentro de la tradición y los valores socialista, insistió en la necesidad de generar riqueza y redistribuirla, soterrar de una vez las vías del tren al puerto para que este sea competitivo, sumarse al Corredor Ferroviario y potenciar el aeropuerto. También apostó por la creación de puestos de trabajo para que esta sea una ciudad más justa, poner mucha más atención a los barrios, «la Málaga olvidada» por el PP, y acabar grandes iniciativas como el Astoria, el Guadalmedina o el gran parque que necesitan los terrenos de Repsol. «Son símbolos de la ineficacia de Paco de la Torre y de su equipo de gobierno, de su gestión agotada».

En relación a los elogios que el secretario provincial del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, lanzó al trabajo de Pérez y al grupo municipal socialista, destacó que el también delegado de gobierno de la Junta en Málaga garantizará la igualdad de oportunidades y la neutralidad de la Ejecutiva Provincial.

Sobre posibles pactos de gobierno, una vez pasadas las elecciones, señaló que el PSOE es un partido que aspira a ser el primero de la ciudad «y salimos a ganar las elecciones». Pero recordó que su grupo ha sido el único en el Ayuntamiento capaz de tener contacto y acordar distintos temas tanto con los partidos de izquierda, Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el edil no adscrito, como con Ciudadanos y destacó el ejemplo del metro. «El PSOE tiene capacidad de diálogo, sabemos que debemos tener altura de miras, porque durante este tiempo el alcalde no ha tenido capacidad de diálogo ni de llegar a acuerdos. Siempre tendremos la puerta abierta a negociar y acordar lo que sea mejor para Málaga», dijo.

Por otro lado, el líder del sector crítico, Rafael Fuentes, aseguró ayer en su perfil de Facebook que, en las tres últimas semanas, muchos compañeros le han pedido que se presente a las primarias y dijo estar convencido de que Málaga tiene necesidad de que acabe el ciclo de gobierno del PP cuanto antes. Así, agradeció la confianza depositada en él, y, tras pensar mucho, consideró que no debe ser él «quien dé ese paso adelante, ya que tengo motivos familiares y profesionales que me impiden poner todo mi esfuerzo y pasión para optar a dicha responsabilidad».

Fuentes defendió las primarias y la disminución del porcentaje de avales (80), así como que cualquier compañero se presente, aunque considera que hay «más cualificados/as para convertirse en el próximo alcalde/sa de Málaga». Eso sí, aseguró que en estos momentos no puede decantarse por ningún candidato (sólo ha dado el paso Pérez, de momento). «No he escuchado sus propuestas, por lo que considero que sería una irresponsabilidad señalar en este momento a quién apoyaría», dijo, para añadir luego que pondrá todo su esfuerzo en ayudar a quien resulte elegido como candidato a la alcaldía.