Una escape room para protagonizar el robo del siglo

Estas actividades ganan adeptos en los últimos años como un nuevo modo de pasar tiempo con amigos o familiares

Robar un banco, un casino o una joyería. La temática del robo ha sido muy aclamada desde hace varios años en las grandes pantallas. Plan oculto, Ocean´s Eleven o El último golpe son alguno de los ejemplos más renovados que hacen al espectador introducirse en un acelerado plan de atraco cuyos entresijos se resuelven con la merecida victoria de los protagonistas. Un robo, un diamante y un grupo preparado para escapar de la policía, así es ´Un plan brillante´, la reciente escape room instalada en el barrio de Teatinos.

El misterio está servido desde el primer momento. Laura, la gamemaster de esta sala, comienza la aventura explicando cuál es el funcionamiento de los entresijos que los asistentes se irán encontrando durante la aventura. El propósito del juego es el robo del «famoso» diamante negro, Korloff Noir, una joya que perteneció a una famosa familia Rusa. El equipo que se introduce en la travesía está encargado de robarla para poder entregársela a Lupin, un maestro del robo, frío y calculador que trabaja con sumo cuidado y precisión para no ser atrapado por la policía. El diamante, cuya leyenda asegura que tiene 88 quilates y trae suerte a cualquier agraciado que pueda tocarlo, se encuentra en manos del joyero parisino Daniel Paillasseur, a quién los asistentes robarán.

Preparado para todo tipo de públicos, ´Un plan brillante´ se convierte en un film de suspense reflejado en la realidad. Desde el primer momento, los invitados deberán investigar cada uno de los rincones de los escenarios que se le irán presentando. Nada sencillo para un principiante. Sin embargo, Laura siempre estará observando los movimientos de los mismos para, en caso de necesidad, ayudarles o aconsejarles durante la aventura y allanar su camino hacia el botín.

Con los ojos tapados por antifaces, los asistentes llegan a la primera habitación donde Lupin les explicará cuál es su cometido y el cuidado con el que deben realizarlo. Acertijos divertidos, así como intrigantes se esconden durante la velada que va acompañada por un fondo musical constante que convierte al equipo en un verdadero grupo de ladrones profesionales. Las últimas pruebas, en un pequeño salón de joyería, ponen a prueba la agilidad mental de los asistentes que deberán trabajar en todo momento en equipo para resolver los misterios que se esconden en el establecimiento de Paillasseur.

Ésta no será la única aventura que los dueños de esta escape room Teatinos tienen preparada para el público. En unos meses, ´Escuela de magia´ estará disponible para aquellos jóvenes, y no tan jóvenes aprendices, que deseen convertirse en grandes magos. Una aventura que promete innumerables desafíos, enfrentamientos con la magia oscura y una inmersión inolvidable en el mundo mágico. Actualmente, esta sala a la que aún le faltan algunos retoques, ya tiene una larga lista de espera. Los impacientes, pueden ir practicando en casa los secretos más oscuros del universo mágico.

El negocio de las escape rooms

Actualmente, España cuenta con 800 escape rooms, un negocio que en los últimos años ha ido floreciendo así como su amplio público. «Este tipo de actividad tiene un público de un solo día. Sin embargo, la gente se engancha a los escape rooms. Aquí no solo viene gente de Málaga, también de otras provincias», explica Kiko Perles, uno de los dueños del establecimiento.

Él, junto a Miguel Ruiz y Sergio Garrido, aficionados a este tipo de actividades, decidieron crear este espacio desde cero hace ocho meses. «Creamos los acertijos así como la historia. Nos gusta la precisión. Remodelamos el establecimiento y montamos cuidadosamente los escenarios. Éste no es un medio que nos dé de comer, sino que es casi como un hobbie que disfrutamos al ver a la gente disfrutarlo», expresa Perles.

Estos tres amigos ya tienen pensadas más salas para los aficionados tanto del escape room como del cine. «Kiko es muy cinéfilo. Propuso que creáramos escape rooms que hicieran referencia a películas y es lo que tenemos pensado para un futuro», destaca Sergio Garrido. Ambos aseguran que éste es un negocio que irá aumentando en los próximos años creando un amplio mercado a nivel nacional. «Muchas veces pensándolo no he comprendido como no se han creado este tipo de actividades antes. Algunos son acertijos complejos que pueden realizarse sin tecnología muy avanzada. Es una forma de ocio muy diferente que engancha», incide Perles.