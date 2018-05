Una joven denuncia por Twitter el acceso restringido a un discapacitado en un autobús de la EMT

La red social Twitter ha servido a Alejandra Warwitz para denunciar un suceso que se produjo ayer en unos de los autobuses de la empresa de transportes EMT. Por la mañana, esta joven que cursa segundo de Fisioterapia se disponía a volver a casa en el autobús de la línea 22 cuando éste no pudo ofrecer sus servicios a uno de los clientes. "En la parada de la Facultad de Ciencias había un chico con movilidad reducida. La rampa de autobús no funcionaba y el chico no podía subir", asegura Warwitz.



La rampa de acceso para discapacitados no estaba disponible y el joven, acompañado por una amiga, no obtuvo respuesta ni ayuda "por parte de nadie para acceder al autobús". "El conductor les dijo que o se esperaban al siguiente autobús, o que ella, sola, intentara subirlo a peso", expresa la joven que, presenciando lo sucedido y ante la "pasividad de los presentes", decidió bajar para ayudar al chico.



"Intentamos subirlo entre las dos, pero era como un peso muerto y con la silla incluida, era imposible. Más tarde apareció una chica por la calle que nos ayudó a subirlo. Primero a él, sin la silla y luego, la silla", incide Wawitz que además señala que las tres estaban "bastante preocupadas" ya que "al no poder moverse ni hablar" pensaban que "montarlo sin silla en uno de los asientos del autobús podría ser un problema para él".



"Estuvimos al menos unos 15 minutos para poder subirlo, con la presencia tanto del conductor como de el resto de pasajeros sin hacer absolutamente nada, me pareció increíble, no podía creermelo. Quise quejarme por Twitter porque me parecía una buena vía aunque no esperaba que tuviera una repercusión tan grande", destaca la joven. En este sentido, la joven apunta que "la mayoría de gente que estaba en el autobús era mayor y una gran mayoría tenían la fuerza suficiente para echar una mano".







Hoy me ha pasado algo que me ha dejado no sé si impactada, decepcionada o asqueada. Me he montado en teatinos en un autobús y en la siguiente parada estaban esperando un chico en una silla de ruedas de las que tienen motor con una muchacha que lo acompañaba. — Ale? (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018



Ante su denuncia a través de la red social,. "Se han puesto en contacto conmigo y se han disculpado. Además. han retirado el vehículo que al parecer tenía ya 16 años de antigüedad", apunta Warwitz más tranquila al saber que