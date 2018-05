El Obispado veta dos esculturas en ArsMálaga

Cultura ArsMálaga Palacio Episcopal ofrece desde ayer la exposición '25 siglos. La escultura en la colección Cajasol', que explora los frágiles límites del arte de la escultura desde sus orígenes históricos hasta la actualidad

El Obispado de Málaga ha retirado dos obras incluidas en la exposición «25 siglos. La escultura en la colección de arte de la Fundación Cajasol», que fue inaugurada ayer por la mañana en la sala ArsMálaga Palacio Episcopal. Se tratan de las piezas La custodia de un cubata, de la Richard Channing Foundation, y unas cajas de luz del artista Dionisio González. La primera de las obras recrea con vasos de vidrio la forma del receptáculo donde se coloca la hostia en la liturgia católica y la segunda muestra tres desnudos femeninos en una fotografía retroiluminada.

Estas dos obras fueron retiradas de la exposición por indicación de los responsables de esta sala del Palacio Episcopal, perteneciente al Obispado de Málaga, al no considerarlas acordes con este espacio. En un comunicado, ArsMálaga aseguró que fue informada de las obras «en el momento del montaje, y no antes. En ese momento rogó a la organización la no presentación de dos obras por no encontrarlas adecuadas para el lugar en el que se exponen». Añaden que esa decisión «se engloba dentro del acuerdo entre la Diócesis de Málaga y el Ayuntamiento, para que el primero tenga la capacidad de seleccionar las obras a exponer. Dicha petición nace en base a la naturaleza de las obras indicadas y el lugar en el que se muestran», indicaron en el comunicado.

Además, ArsMálaga insiste en que «en sus cuatro años de andadura nunca ha vetado obra alguna por su condición, forma o género expresivo» y asegura que «siempre se ha trabajado con el mayor de los respetos a cualquier tipo de creencia o parecer, ya que entiende el arte como un género libre pero respetuoso a todo el mundo».

A parte de esta polémica, la exposición ofrece desde ayer un viaje por veinticinco siglos de escultura, con fondos de la Fundación Cajasol, que arranca con una terracota púnico-fenicia que representa una cabeza de la diosa Astarté y que está datada en el siglo V antes de Cristo. Esta pieza fue recuperada e incorporada a esta colección cuando iba a ser exportada ilegalmente, explicó ayer en la presentación de la exposición Juan Ramón Rodríguez-Mateo, comisario de la misma junto a Iván de la Torre Amerighi.



25 siglos de arte

La treintena de piezas seleccionadas dan una idea de la colección reunida en el último siglo y medio por la Fundación Cajasol, resultado a su vez de la unión de fondos atesorados por distintas entidades.

La casita del bosque, de Alfredo Alcaín, un collage que supone un canto a la alegría de la naturaleza y un culto a la exuberancia, inicia este recorrido en el que también están El guante de MP & MP Rosado o la Torre al optimismo de Juan Romero.

Otros artistas presentes son Carmen Laffón, Elena Asins, Gerardo Rueda o Juan Luis Vassallo con su Niña de la piedra, mientras que en otra sala se confrontan dos maternidades, una madera policromada anónima del siglo XIV y la pieza del siglo XX Nana-recogimiento de Antonio Gavira.

También están el bronce Centauro con Cupido, de Jean-Baptiste Pigalle; un Ecce Homo de Antonio Sosa; un busto del poeta José María Pemán realizado por Juan Cristóbal o, como reflexión sobre el poder y su representación, la pieza Ciudad sin héroes, de Fernando Sánchez Castillo.

Con estas piezas que ahora se exponen en Málaga, los comisarios sostienen que se representa «el concepto de lo que es (o debiera ser) una escultura, pivotando siempre en torno a la relación tridimensional de la forma en el espacio».

Esta exposición podrá visitarse del 7 de mayo al 1 de julio del 2018. El horario de visita es los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves de 10.30 a 19.00 horas y viernes y sábados de 10.30 a 20.00 horas.