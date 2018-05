"Hay que reducir la altura de la Torre del Puerto e integrar mejor el hotel en la fachada portuaria"

Daniel Pérez ya ha presentado la documentación para aspirar a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad. Sin rivales internos a la vista y con el respaldo, aún oficioso, de los pesos pesados del partido, ya desgrana en esta entrevista alguna de las medidas de gobierno si es elegido como regidor

­El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ya ha presentado los documentos para aspirar a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga. Afirma que muchos malagueños y militantes le han pedido que dé el paso y tiene las ideas claras en cuanto a las medidas que tomará si es elegido regidor, una vez que su partido lo refrende como candidato. De momento, por su mente no pasa otra opción que no sea ganar las elecciones de junio de 2019.

¿Por qué ha decidido dar este paso?

Doy este paso porque han sido muchos los militantes del PSOE que se han ilusionado con el trabajo del grupo municipal y ven que como portavoz tengo que ser la persona que represente al partido, que dé ese paso al frente. También porque hay muchos malagueños que me han pedido que dé el paso.

¿Ha hablado con Susana Díaz?

No.

¿Tiene su apoyo?

Susana Díaz y las ejecutivas federal, regional y provincial ya han manifestado que van a mantener su neutralidad en las primarias.

Parece que los pedristas no van a presentar una candidatura alternativa...

Ahora lo que hay que pensar es que la candidatura que he presentado está generando mucha ilusión en los compañeros. Y hay compañeros que en las primarias federales estuvieron en una opción y hoy tienen ilusión con la candidatura que yo represento para que el PSOE salga fuerte y unido para ser una alternativa al PP y a Francisco de la Torre.

¿Va a hacer usted la lista?

La lista la hará la militancia. Si soy el candidato, tendré que aportar mi visión y el partido la suya, pero la última palabra la tendrán los militantes.

¿Abre la puerta a llevar a algún independiente?

Primero hay que pasar las primarias y llegar a la lista. Hay muchas personas que pueden aportar algo. Escucharemos a todos cuando llegue el momento de hacer la lista.

¿Estaría dispuesto a gobernar en coalición?

El PSOE aspira a ser la primera fuerza política de la ciudad en las elecciones. Siempre nos encontrarán dispuestos a dialogar y consensuar lo mejor para Málaga.

Si otro grupo con menos votos le exigiera la alcaldía a cambio de su apoyo, ¿qué haría?

El PSOE aspira a gobernar Málaga. Estamos preparados para ello. Esta candidatura está despertando mucha ilusión y está claro que nosotros representamos el cambio. Otros partidos aspiran a tener un buen resultado y, si lo tienen, significa que el PP perderá apoyo ciudadano.

Si no ganara, ¿continuaría cuatro años al frente del grupo?

Mi compromiso es ser un candidato de futuro y el próximo alcalde.

¿Cuál será su primera decisión como alcalde?

Eliminar el pago de la plusvalía por herencia porque es un impuesto injusto. Es lo que he estado diciendo y lo prometo. Hay malagueños que han pagado por valores catastrales de 60.000 euros en torno a 15.000 de plusvalía. Hay que ser valiente. Esa será mi primera medida.

Si usted consigue llegar a la alcaldía, ¿ayudará ese hecho a llevar el metro hasta el Civil?

Hay que tener altura de miras y saber qué es bueno para la ciudad. No se pueden eternizar ni torpedear los proyectos como hace Francisco de la Torre. Hace falta finalizar el metro, llegar al Civil para no amputar la posibilidad de que el suburbano pueda extenderse a la zona norte. Y, sin duda, una apuesta determinante será llevar el metro a Campanillas y al PTA. Necesitamos una red completa, eficiente y que dé respuesta a una movilidad sostenible.

¿Municipalizará Limasa si gobierna?

Sí, es un compromiso y una convicción. Hace falta contar con una limpieza eficaz, pública y eficiente. Ahora no funciona, la ciudad está sucia, es el principal problema de los malagueños. Hace falta cambiar el modelo. Supondría un ahorro de 12 millones de euros, que se destinarían a mejorar la limpieza y contar con una flota más eficiente, moderna y a contratar a más barrenderos. El modelo híbrido es una tontería del PP y Cs.

Hay quien critica que Málaga se gasta mucho y mal en museos...

Defiendo un plan estratégico de museos para saber qué tenemos y cuáles deben estar. Si Málaga es hoy la ciudad de los museos es gracias al Picasso, que es la piedra angular para que vinieran otros después. Es el que nos sitúa en el mapa internacional. Tiene más de 600.000 visitantes al año. Este es el Ayuntamiento que más se gasta en museos y hay que replantearse que algunos museos, como tal, no están siendo rentables para la ciudad. No se puede derrochar el dinero público. Apuesto por que los museos sufragados con fondos públicos sean rentables y no que sean ideas que vinieron por amigos de amigos como el Museo de las Gemas, que al final fue la gran estafa a Málaga.

El PSOE está a favor, junto con el PP y Cs, de la Torre del Puerto...

El proyecto del hotel es un buen proyecto y es necesario para Málaga, porque tenemos que ampliar las planta hotelera de cinco estrellas gran lujo. En estos momentos la ciudad no tiene camas hoteleras. Apostaría por redefinir el proyecto, por mejorarlo, por reducirlo en altura y para eso propongo que se haga una revisión del proyecto actual, bajar la altura que tiene en estos momentos, integrarlo mejor en la fachada portuaria y también la integración con la ciudad. De esa forma mejoraría este proyecto y, sobre todo, harían falta contraprestaciones por parte del promotor de este proyecto hacia la ciudad. Es un buen proyecto, insisto, pero hace falta mejorarlo, redefinir su altura e integrarlo mejor en la fachada del puerto y en la ciudad.

¿Qué significa ajustarlo mejor?

Que hay que ajustar su volumen, bajar en altura, incluso el volumen de su base, y tendría una integración mejor para la ciudad. Sí es buen proyecto, pero hace falta mejorarlo.

¿Qué contraprestaciones debe haber para la ciudad?

Yo le exigiría al promotor de ese proyecto contraprestaciones para la ciudad, y me sentaría con él para decirle esto va a suponer un esfuerzo importante para la ciudad. ¿En qué le va a beneficiar? Yo negociaría contraprestaciones favorables para la ciudad.

Usted defiende que es necesario soterrar ya las vías del tren al puerto...

Es una necesidad de la ciudad. Una brecha abierta que divide Huelin. Lo viví como diputado, en 2010 estuve en Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras, vi el proyecto, estaba hecho, hacía sólo falta ponerlo en carga en los presupuestos, pero diez años después el PP lo que ha hecho es impedir el desarrollo económico de la ciudad y del puerto, la unión con las vías del tren y el soterramiento. Me comprometo a que si soy alcalde el soterramiento si hace falta se pagaría con dinero del Ayuntamiento y después se lo exigiríamos al Gobierno central con un convenio. Hay que tomar la iniciativa y soterrar las vías cuanto antes.

¿Cómo debe ser potenciado el aeropuerto?

Ha de ser el tercero del país. Y para eso hay que abrir una nueva terminal. Tenemos la T3, pero si queremos crecer necesitamos otra. Hace falta abrir de manera permanente la segunda pista para tener más tráfico y convertir el recinto en un aeropuerto hub para lograr más conexiones.