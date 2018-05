Seguí introduciría cambios en el hotel del Puerto siempre que siga siendo viable

El portavoz municipal socialista y precandidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, afirma hoy en una entrevista realizada por este periódico que el proyecto de la Torre del Puerto, el hotel de lujo de capital catarí planteado para el dique de Levante, es una buena iniciativa y es necesaria para la ciudad, pero aboga por "redefinirlo, por mejorarlo, por reducirlo en altura e integrarlo mejor en la fachada portuaria". El arquitecto que diseñó el establecimiento hotelero, que tendrá 135 metros de altura, ha explicado a este periódico que está dispuesto a introducir los cambios necesarios que resulten de la tramitación en la Gerencia de Urbanismo, algo que es habitual, siempre que el hotel siga siendo viable económicamente para los inversores.

Seguí ha considerado positiva la sugerencia realizada, porque pueda acercar el proyecto a un mayor consenso, y una iniciativa tan compleja exige debate y reflexión. "El propio trámite administrativo, ahora el proyecto está en Urbanismo, puede aportar algunas correcciones que recogeríamos en el proyecto final. No es de extrañar que un proyecto tan complicado sufra modificaciones tras un proceso administrativo, habrá que asumirlas sin que ello suponga ningún problema", ha reflexionado, para explicar después que, por parte de los promotores, "no hay ningún problema en modificarlo siempre que sea viable la operación del hotel".

"Será el trámite quien nos dicte las modificaciones, es una idea que se puede considerar. Todos los proyectos, realmente, sufren correcciones", ha dicho, para insistir en que ello le aporta mayor transparencia. Ahora, Urbanismo debe modificar el Plan Especial del Puerto, hacer su informe técnico a público, ha explicado el arquitecto, y después de recoger lo que se decida en el trámite irá a Madrid. La Junta también tiene un trámite ambiental.

"No hay un solo proyecto que yo haya hecho que no sufra ninguna modificación, lo haremos cuando sepamos qué hay que hacer. Esa opinión es positiva porque no niega el proyecto, sino que sugiere cosas que pudieran mejorarlo", ha dicho, para insistir en que, por ejemplo, "si hubiera que bajarle la altura o modificar otro aspecto no tendríamos problema en adaptarlo a lo que dicte el trámite administrativo".

Es precisamente su altura, de 135 metros, el aspecto que levanta más críticas entre los detractores del proyecto (ecologistas, los partidos de la oposición municipal y diversos colectivos ciudadanos). A favor, la mayoría del pleno: la que suman el PP, Cs y el PSOE, que ahora ha introducido este matiz en su postura. También apoyan el hotel los empresarios hoteleros y turísticos y los empresarios andaluces.

El delegado de Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, asegura que el proyecto del hotel de lujo es impulsado por el Ayuntamiento y, como ya se ha hecho anteriormente, es el Consistorio el que debe definir ese encaje en el planeamiento municipal. El informe de la Delegación Territorial de Medio Ambiente se hizo, precisamente, a petición de la Administración Local. "Y ahora tiene que continuarse con el resto de trámites ambientales y la modificación del Plan Especial del Puerto, que tendrá que informar la Junta", ha explicado, para destacar que ahora el equipo de gobierno debe opinar sobre qué tipo de proyecto pretende ahí y qué modificaciones se quieren hacer, "y entiendo también que es pertinente que se tenga en cuenta el encaje del mismo en la fachada de la ciudad, el Puerto y el paisaje, y evidentemente todo lo que sea mejorarlo desde el punto de vista ambiental, de encaje en la ciudad y en la fachada del Puerto me parece conveniente".

También ha considerado positivo que el portavoz socialista opine de forma "valiente" sobre proyectos singulares e importantes para propiciar un proyecto claro de ciudad, que "se está demostrando que se puede tener", ya que son iniciativas importantes desde el punto de vista socioeconómico, pero no se puede obviar el punto de vista ambiental y del paisaje en la ciudad.