En plena oleada de indignación por la sentencia de 'La Manada', llegan nuevos datos que corroboran el riesgo que padecen las mujeres de sufrir algún tipo de agresión sexual. El número de violaciones en la provincia de Málaga ha crecido en un 8,3% en el primer trimestre de 2018, al igual que han aumentado el resto de delitos sexuales tipificados en el Código Penal. Las agresiones sin penetración, incluidas en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, han aumentado en un 3%. Así, se deduce de las cifras que publicó este jueves el Ministerio del Interior relativas a la tasa de criminalidad, y que corresponden a los primeros meses del año, con 117 casos en total registrados en ese periodo –13 violaciones y 104 delitos relacionados con esa tipología–, es decir casi 40 al mes. Si se pone la lupa en la provincia, Torremolinos es el municipio donde más han crecido el número de violaciones, pasando de no tener ningún caso en la comparación intertrimestral a registrar tres violaciones. Le sigue la capital, donde la policía ha notificado cuatro agresiones con penetración, lo que equivale a un crecimiento del 33,3%. El resto de delitos contra la libertad sexual también se ha mantenido estable, repitiendo los 40. El número de delitos contra la libertad e indemnidad sexual registrados en Málaga equivale a 14 agresiones denunciadas por mes.

No obstante, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, añadió que su equipo no se conforma y que va a «profundizar» en la mejora de la seguridad de los ciudadanos, sobre todo por los delitos de violencia de género. A nivel provincial, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han subido en un 3,5%. El número registrado ha pasado de 113 delitos en 2017 a 117 en el primer trimestre de 2018. Las agresiones con penetración, además de en las mencionadas capitales, Málaga y Torremolinos, se han sucedido en Fuengirola (1), Mijas (1) y Vélez Málaga (1). Las otras tres violaciones se han producido en alguno de los municipios con menos de 20.000 habitantes, y que no aparecen en el desglose que facilita el Ministerio del Interior.

A nivel nacional, la evolución también es ascendente. Las agresiones sexuales con penetración de las que tuvieron conocimiento las fuerzas policiales se incrementaron un 28,4% en el primer trimestre del año, cuando se denunciaron 371 delitos de este tipo, algo más de cuatro al día.

Para la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Mari Carmen Moreno, estos datos subrayan una sentencia al alza que se viene produciendo en este tipo de delitos, y que tiene mucho que ver con el miedo que ha perdido la mujer a denunciar: «Cada vez hay más mujeres que se atreven a dar el paso y denunciar. El movimiento está logrando una mayor conciencia». En todo caso, Moreno advierte de que «lo que se está viendo es sólo la punto del iceberg de un problema que subyace, y que requiere de mucha pedagogía». El teléfono de asistencia es el 900 200 999.

Otros delitos

Obviando los delitos de tipología sexual, los datos de criminalidad en la provincia han experimentado una evolución halagüeña. La tasa para el primer trimestre de 2018 ofrece mínimos históricos. El total de infracciones penales que se han cometido entre enero y marzo ha descendido en un 9,1% con respecto a la última oleada de 2017. El número total de infracciones penales ha sido de 16.633, logrando una bajada en 1.675 infracciones. Especialmente acusado es el descenso en los homicidios, pasando de 10 a 6. Las otras bajadas intertrimestrales que más llaman la atención son las que se producen en robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones (-23,2%), robos en domicilios (-21,9%) y hurtos (-15,4%). En Málaga capital, el descenso de infracciones penales es del 10,7%. En Marbella, el descenso global de la tasa de criminalidad llega al 14,7%. Los robos con fuerza en domicilios han descendido en un 50% y los robos en establecimientos en un 43%. Por el contrario, han aumentado en un 9,8% los robos con violencia e intimidación.